Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battisti

2025-10-23
La Guerra in Ucraina, il disarmo di Hamas e le persone che scompaiono durante i conflitti.
Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 ottobre con Carlo Cambi
Giuseppina Di Foggia e Bruno Frattasi
L’ad Giuseppina Di Foggia e l’agenzia guidata da Bruno Frattasi firmano un accordo che punta a rendere più salda la tutela delle infrastrutture e l’adattabilità dell’intera filiera elettrica nazionale. Fondamentale la collaborazione tramite lo scambio di informazioni e analisi.