Stefano Piazza
2025-10-23

Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battisti

Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battistiplay icon

La Guerra in Ucraina, il disarmo di Hamas e le persone che scompaiono durante i conflitti.

Anche la Uil si smarca da Landini

Anche la Uil si smarca da Landini
Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
Subscribe
landini uil bombardieri

Spunta un ritocchino sugli affitti brevi. Lega e Fi: non basta

Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi.
Subscribe
manovra economica

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Badge
Terna
Promosso da Terna

Terna-Acn, protocollo sulla cybersicurezza

Terna-Acn, protocollo sulla cybersicurezza
Giuseppina Di Foggia e Bruno Frattasi
L’ad Giuseppina Di Foggia e l’agenzia guidata da Bruno Frattasi firmano un accordo che punta a rendere più salda la tutela delle infrastrutture e l’adattabilità dell’intera filiera elettrica nazionale. Fondamentale la collaborazione tramite lo scambio di informazioni e analisi.
Subscribe
giuseppina di foggia terna
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy