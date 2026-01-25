True Maurizio Belpietro Il Pd lo votano solo i ricchi

Sondaggio: il 55% di chi si affida al partito di Elly ha uno status economico medio-alto o elevato, mentre è scelto da appena il 12% dei poveri, dietro a M5s e Lega. D’altronde i dem pensano a battaglie da fighetti, mentre i cittadini temono clandestini e maranza.Da tempo sospettavo che il Pd fosse un partito per ricchi: senza un sostanzioso conto in banca, infatti, mi pareva impossibile assecondare le battaglie che tanto piacciono a Elly Schlein e compagni, tipo quelle sul green deal o sui diritti civili. Solo chi è ricco, pensavo, può sposare senza problemi campagne superflue come quelle in favore dell’auto elettrica e delle piste ciclabili o misure contro l’omofobia e provvedimenti per legalizzare l’utero in affitto. Solo chi abita in un attico in pieno centro, dove non si registrano problemi di sicurezza, può essere contrario all’introduzione di pene più severe contro ladri e scippatori o a interventi per espellere gli immigrati clandestini. Ora però il mio sospetto è accreditato da un sondaggio di Youtrend che incrocia le intenzioni di voto con le condizioni socioeconomiche. L’indagine demoscopica pubblicata dal Sole 24 Ore svela che tra chi sostiene il Partito democratico, solo il 12 per cento appartiene alla fascia di reddito più bassa della popolazione italiana, mentre il 55 cento si colloca tra coloro che hanno una condizione socioeconomica medio alta o addirittura alta. Il principale partito della sinistra detiene il record per penetrazione tra i cittadini con lo status più elevato. Mettendo insieme gli schieramenti, di destra e sinistra, risulta evidente che il 51,3 degli elettori progressisti appartiene alla fascia della popolazione con redditi alti, mentre la maggioranza di chi ha una condizione socioeconomica bassa vota per i moderati.Lo studio dimostra, percentuali alla mano, che non soltanto la classe operaia ha da tempo voltato le spalle al Pd (forse sarebbe più corretto dire che a cambiare direzione sono stati gli eredi del Partito comunista, i quali hanno sposato le cause delle minoranze agiate), ma che a rappresentare i ceti popolari ormai sono rimasti solo Fratelli d’Italia, il Movimento 5 stelle e la Lega. Nel dettaglio si scopre che Alleanza Verdi e Sinistra, ovvero l’accoppiata tra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, è ben rappresenta nella fascia medio-alta della popolazione. E insieme ai Bibì e Bibò rosso-verdi ci sono i fratelli coltelli del centrosinistra, ovvero Matteo Renzi e Carlo Calenda, i quali riscuotono consensi fra le classi piu patrimonializzate. Per Lorenzo Pregliasco, che di Youtrend è il direttore, il sondaggio conferma una tendenza che si è evidenziata nelle ultime elezioni, ovvero che nelle cosiddette Ztl il centrosinistra è maggioranza, ma nel resto del Paese a trionfare è il centrodestra. In pratica, il Pd è il partito delle élite. Pur parlando in continuazione di salari bassi, di misure contro la povertà, di sostegno alle famiglie che non ce la fanno, il Partito democratico non risulta convincente tra i ceti meno abbienti. Evidentemente, gli italiani che non hanno ricchi conti bancari pensano che non possa certo essere Elly Schlein a risolvere i loro problemi. Del resto c’è da capirli. Se a denunciare il rincaro delle bollette del gas e della luce è chi ha contribuito a impedire sia l’estrazione del metano che la costruzione di centrali nucleari, cioè quanti hanno reso dipendente il Paese dalle importazioni energetiche, è difficile credere che da quella parte arriverà la soluzione del problema. Lo stesso dicasi per la sicurezza, problema che un altro recente sondaggio (di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera) ha messo ai primi posti tra le preoccupazioni degli italiani. Come si può credere che la sinistra sia in grado di affrontare la questione quando il Pd e i suoi alleati trovano ogni occasione per criticare le forze dell’ordine e contestano il giro di vite contro maranza e clandestini? È ovvio che alla fine, a votare per Schlein, Bonelli, Fratoianni e compagnia bella, rimangono soltanto quelli dell’ultimo piano, mentre la base sceglie altro. Youtrend rivela che se oggi votassero i meno abbienti, Giorgia Meloni avrebbe una super maggioranza con qualsiasi legge elettorale. E non è difficile da credere.