{{ subpage.title }}

True
Paolo Del Debbio
2026-03-12

Dopo le toghe rosse, ecco quelle rosa. L’Anm va in tilt sulle pari opportunità

Dopo le toghe rosse, ecco quelle rosa. L’Anm va in tilt sulle pari opportunità
Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Imagoeconomica)
Lanciato un appello per arruolare colleghi maschi nel comitato: sono tutte donne.

Nell’Associazione nazionale magistrati, la potentissima Anm, luogo di grandi decisioni sulla sorte dei magistrati stessi, laboratorio che da anni si occupa di sfornare «consigli», «suggerimenti», «indicazioni» sulle carriere, sugli spostamenti, sui curricula dei magistrati stessi, inquirenti o giudicanti non conta, ebbene, la medesima Associazione ha lanciato un appello per partecipare al Comitato pari opportunità.

Continua a leggereRiduci
toghe rosa
True

Il regime nasconde la Guida «fratturata»

Il regime nasconde la Guida «fratturata»
Papa Leone XIV ha ricevuto il cardinale Dominique Joseph Mathieu, costretto a lasciare l’Iran dopo la chiusura dell’ambasciata italiana (Ansa)
Khamenei jr deve ancora mostrarsi al popolo. La spiegazione degli ayatollah: «Si è rotto un piede e ha contusioni al volto». Dall’Ue sanzioni contro funzionari e organizzazioni (ma non c’è Mojtaba). Teheran avverte: possiamo affondare le navi Usa.

Una gigantesca esplosione ha illuminato il cielo sopra Qom nel pomeriggio di ieri, mentre la campagna militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran continuava a intensificarsi. L’offensiva ha colpito diversi centri del Paese e segna una nuova fase del conflitto, mentre all’interno della Repubblica islamica cresce l’incertezza sulla reale tenuta del potere. Uno degli attacchi più pesanti ha interessato la città di Tabriz, nel Nord-ovest dell’Iran. Secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Tasnim, il bombardamento ha colpito il quartiere residenziale di Saffronieh provocando tre morti e quattro feriti. Nelle stesse ore raid aerei hanno colpito anche l’area di Isfahan, dove per tutta la giornata si sono susseguiti attacchi contro diversi obiettivi. Durante la notte l’offensiva si è concentrata sulla capitale.

Continua a leggereRiduci
khamenei iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 12 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 12 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Meloni suona la sveglia all’Europa: «Sulle bollette non perda tempo»

Meloni suona la sveglia all’Europa: «Sulle bollette non perda tempo»play icon
content.jwplatform.com
  • Il premier invita Bruxelles a «sospendere urgentemente gli Ets sul termoelettrico». Offre dialogo sincero al centrosinistra, ma dice al Pd di non essere «strabico» sulle bombe: «Quelle di Clinton andavano bene?».
  • Dopo aver ammesso che il conflitto è costato 3 miliardi ai contribuenti, Ursula Von der Leyen conferma che la Commissione non farà nulla contro l’inflazione, tenendo una linea ecologista. Procedura d’infrazione per 19 Paesi (Italia compresa) sul piano dell’edilizia verde.

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
meloni bollette

FoodTalk | La vera critica da fare a Sal Da Vinci

FoodTalk | La vera critica da fare a Sal Da Vinci

Sul vincitore di Sanremo in questi giorni si sono sentite polemiche e valutazioni di ogni tipo. Ma sono davvero sensate? Qui vi diamo la nostra versione...

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy