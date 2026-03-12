True Paolo Del Debbio Dopo le toghe rosse, ecco quelle rosa. L’Anm va in tilt sulle pari opportunità Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Imagoeconomica)

Lanciato un appello per arruolare colleghi maschi nel comitato: sono tutte donne. Nell’Associazione nazionale magistrati, la potentissima Anm, luogo di grandi decisioni sulla sorte dei magistrati stessi, laboratorio che da anni si occupa di sfornare «consigli», «suggerimenti», «indicazioni» sulle carriere, sugli spostamenti, sui curricula dei magistrati stessi, inquirenti o giudicanti non conta, ebbene, la medesima Associazione ha lanciato un appello per partecipare al Comitato pari opportunità. Sapete perché? Udite, udite! Per consentire a questo comitato che tra i componenti vi siano anche colleghi di sesso maschile essendo, allo stato, interamente composto da donne. Questa Associazione ha evidentemente problemi di genere: dalle pari opportunità alle mono opportunità. Come si fa nei reparti di maternità, dovrebbero mettere fuori tanti fiocchi rosa perché di fiocchi azzurri presenza non v’è. Si è dimessa una magistrata, la dottoressa Laura Renda, che non poteva avere cognome più adeguato. Si potrebbe infatti dire che con le dimissioni della Renda si renda il Comitato delle pari opportunità degno del nome che porta. Altrimenti, quando il Comitato si riunisce, un membro del medesimo, chiudendo la porta prima della riunione, come nel Conclave, dovrebbe dire: «Extra omnes homines». Se riusciranno a trovare un maschietto magistrato che aderisca all’appello avremo una situazione simile a quella che avevamo negli anni Settanta nelle classi delle scuole magistrali dove c’erano magari venti donne e un uomo. Tutti hanno fatto passi in avanti tentando, in modo anche grottesco, di raggiungere la parità di genere con le quote rosa ma l’Anm è rimasta alle scuole magistrali, con tutto il rispetto per le scuole magistrali stesse. Per l’Anm, quindi, si rende - si legge nel comunicato - «necessario un nuovo componente per garantire una quota azzurra all’interno del comitato. La Giunta è tenuta a designarlo e inviata i magistrati uomini a farsi avanti presentando la loro disponibilità entro e non oltre il 20 marzo 2026 con una mail o con un messaggio su WhatsApp a uno dei componenti delle Giunte» sezionali che hanno diffuso l’interpello. Sono intenzionalmente esclusi piccioni viaggiatori, posta ordinaria, raccomandate (e questo visto l’operato dell’Anm è un po’ una contraddizione), corrieri, fattorini et similia. Ora, io mi chiedo: ma tutta questa avversità al sorteggio dei magistrati che non premierebbe il merito ma il caso, mettendo in pericolo il medesimo presunto merito che in questi anni avrebbe guidato l’Associazione e il Csm, pappa e ciccia, nel governare le carriere e nel sanzionare le condotte sbagliate dei magistrati, ebbene, questa condanna viene da una Associazione che non è neanche in grado di mettere in piedi una commissione per le pari opportunità? Sorbole, che efficienza. Oh, per bacco, che funzionamento esemplare e che attenzione, diremmo, maniacale al merito. Dopo una figuraccia del genere bisognerebbe affidare al sorteggio anche il menù di una cena tra colleghi magistrati e magistrate. Ci vuole veramente coraggio e anche una certa dose di sfacciataggine a sostenere che in questi lunghi anni all’interno delle componenti del Csm con chiari orientamenti politici diversi, sinistra, centro e destra, si siano privilegiati la competenza e il merito nell’avanzamento delle carriere e soprattutto che si sia stati imparziali nel giudizio di comportamenti sbagliati e di azioni palesemente fuori dal seminato di magistrati e magistrate, di pm e di giudici. Chiunque sia, anche in misura minima, intellettualmente onesto, non può non ammettere che ci sia stata una spartizione a seconda non del merito ma dell’appartenenza ad una corrente piuttosto che un’altra, esattamente come avviene nel rapporto tra la televisione pubblica e la politica da tempo immemore. Non hanno saputo neanche rispettare la pur discutibile norma delle quote rosa, figuratevi il resto.