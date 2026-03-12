oggi in edicola

{{ subpage.title }}

2026-03-12

Missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun ferito

La colonna di fumo dopo l'esplosione nei pressi della base italiana di Erbil in Iraq (Getty Images)

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele. Il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura: «Nessuna vittima tra i nostri militari». Condanna dell’attacco da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre i Pasdaran rivendicano nuovi raid nella regione.

guerra iran

Tivù Verità |  Famiglia nel bosco, il tribunale blocca la garante

Clamoroso: il tribunale dell'Aquila vieta alla garante dell'infanzia di visitare la famiglia nel bosco accompagnata da esperti imparziali. L'ennesimo smacco ai Trevallion.

francesco borgonovo tivù verità
Intelligenza artificiale e guerra: il piano per trasformare gli eserciti africani

Un report dell’Africa Center for Strategic Studies disegna la strategia per introdurre l’intelligenza artificiale nelle forze armate africane. Dalla lotta al terrorismo ai droni autonomi, fino alla guerra dei dati: il continente diventa il nuovo terreno della sicurezza algoritmica.

Dimmi La Verità | Gianluigi Paragone: «Il governo faccia in fretta contro i rincari di gas e benzina»

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 marzo 2026. Il nostro Gianluigi Paragone spiega perché il governo deve muoversi in fretta contro i rincari dei prezzi di gas e benzina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
