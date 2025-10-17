Flaminia Camilletti
Papà Salis farnetica contro «La Verità». Conta i voti nelle urne ma non sa leggerli

Il padre dell’eurodeputata ci accusa di non saper la matematica. Per lui la sinistra ha preso più preferenze. I dati lo sbugiardano.
sondaggi partiti

La Fao delle «carestie» non digerisce i dati

Sergio Mattarella con Qu Dongyu, direttore generale della FAO, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura (MuNe) nella ricorrenza degli 80 anni della FAO (Ansa)
L’organizzazione ha festeggiato ieri a Roma gli 80 anni dalla sua fondazione tra capi di Stato e premier. Presente anche il Papa. Ma la retorica è la stessa: la fame nel mondo resta una tragedia epocale con poche soluzioni. Dal 2000, invece, è calata del 35%.
fao

La Bce compra titoli francesi. Era un sospetto, ora è certo: la Lagarde tutela il suo Paese

Sette anni fa Draghi bloccava l’acquisto dei nostri Btp per un 2,4% di deficit, facendo lievitare lo spread. Parigi viaggia sul 5-6%, ma Francoforte acquista solo i suoi bond.
bce titoli francia

Edicola Verità | la rassegna stampa del 17 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 17 ottobre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

«Con Von der Leyen c’è l’Unione delle lobby»

iStock
Il grande accusatore del presidente della Commissione Frédéric Baldan: «Prima in Germania con le aziende della Difesa, poi a Bruxelles col Covid Ursula trattò direttamente con i centri di potere, scavalcando i normali canali di comunicazione. E facendosi beffe della democrazia».
ursula gates
