Lorenzo Bertocchi
2025-10-23

Il Papa lega Newman e San Tommaso

Oltre a essere nominato Dottore, al pari di Agostino e dell’Aquinate, il cardinale inglese diventerà con quest’ultimo anche co-patrono della missione educativa della Chiesa.
john henry newman

Nuovo teste smonta l’alibi di Sempio: «Il ticket del parcheggio non è suo»

Andrea Sempio (Ansa)
Perfino i suoi legali non puntano più sullo scontrino, consegnato oltre un anno in ritardo.
garlasco

Palermo: arresti, sequestri di droga e denunce allo Zen

True
Palermo: arresti, sequestri di droga e denunce allo Zenplay icon
(Ansa)

Il video dei controlli delle Forze dell'ordine nel quartiere dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Due arresti e 57 denunciati.

Continua a leggereRiduci
zen palermo arresti

Dopo aver sparato sulla famiglia la sinistra si lagna per le culle vuote

iStock
I media progressisti usano la denatalità contro il governo e parlano di welfare insufficiente. Ma, come spiega lo statistico Roberto Volpi, il calo delle nascite è dovuto alla demolizione del focolare domestico. Da loro appoggiata.
natalità

Berlino si butta tra le braccia di Xi. Volano gli acquisti tedeschi in Cina

Friedrich Merz (Ansa)
Pechino è diventato il partner commerciale più importante per Merz superando gli Stati Uniti. Intanto Volkswagen ferma la produzione di Golf a causa del mancato arrivo dei chip dell’asiatica Nexperia.
friedrich merz
