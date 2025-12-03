Salvatore Drago Panini lancia il nuovo album Calciatori: l’AI entra nella collezione più amata True

Alla presentazione a Lissone svelate le novità dell’edizione 2025-2026: tornano i mezzibusti, arrivano 60 figurine create con l’intelligenza artificiale e un album dedicato esclusivamente alla Serie B.Per molti appassionati di calcio l’album Panini non è solo una collezione: è un’abitudine che attraversa l’infanzia e spesso torna anche da adulti, quando il piacere di sfogliare le pagine e scoprire i nuovi volti della stagione rimane lo stesso di sempre. Un piccolo rito che accompagna l’inizio di ogni campionato e che continua a parlare a generazioni diverse, pur cambiando linguaggi e riferimenti.Questa mattina, all’Iliad International Broadcast Centre della Lega Serie A, a Lissone, Panini ha presentato la nuova collezione Calciatori 2025-2026, la sessantacinquesima della serie. Un appuntamento ormai tradizionale, al quale hanno preso parte il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, la direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il dirigente della Lega Serie B Fabio Guadagnini e il presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri, insieme agli ambassador Andrea Ranocchia e Marco Borriello.Simonelli ha ricordato il ruolo che l’album ha avuto per chi è cresciuto in anni in cui il calcio arrivava con meno immagini e meno schermi: «Se volevi conoscere i volti dei calciatori, dovevi aprire i pacchetti Panini», ha detto, definendo la collezione una costante capace ancora oggi di sorprendere e rinnovarsi.L’album di quest’anno è composto da 618 figurine - 108 su materiale speciale - distribuite in 80 pagine. Alcune sezioni introducono temi nuovi: Nuove firme in città, dedicata ai giocatori appena arrivati nei club, e una serie di figurine a tema «supereroistico» - Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro, Boom d’impatto - che ritraggono i protagonisti della Serie A in chiave fumettistica. A queste si aggiungono le Power Bros, dedicate ai fratelli presenti nella massima serie, come Marcus e Kephren Thuram o Francesco Pio e Sebastiano Esposito, e le Family Legacy, che uniscono in un’unica figurina padri celebri e figli emergenti, come Gianluigi e Thomas Buffon o Paolo e Daniel Maldini.La novità più evidente riguarda però l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, impiegata per reinterpretare gli sfondi delle figurine nelle sezioni speciali: un totale di 60 sticker dal design urbano e futuristico, pensati per avvicinarsi ai linguaggi più contemporanei. «La collezione Calciatori interpreta da sempre i nuovi modelli sociali», ha spiegato Limoni. «L’Ai ci permette di coniugare la tradizione delle figurine con le tendenze artistiche digitali apprezzate dai più giovani».Confermato anche il ritorno delle figurine a mezzobusto, la posa classica dei Calciatori Panini, che recupera lo stile delle collezioni storiche: numero di maglia in evidenza, dati tecnici essenziali e sfondo declinato nei colori del club di appartenenza.Accanto alla Serie A trovano spazio, come di consueto, le sezioni dedicate alla Serie B e alla Lega Pro, oltre a Calciatori Upgrade - per gli aggiornamenti di mercato - e Calciatori Celebration, che racconta i momenti chiave della stagione. In particolare, una delle novità più significative dell'edizione 2025-2026 della collezione riguarda proprio la Serie B, a cui è stata dedicata una collezione a parte per dare più spazio a una vetrina in continua crescita come quella del campionato cadetto.Tra le novità anche un presidio fisico: una nuova edicola Panini interamente dedicata alla collezione, inaugurata a Milano in Piazzale Lavater e collegata alla rete di edicole già brandizzate in tutta Italia.Con queste aggiunte la collezione 2025-2026 si propone come un punto di incontro tra passato e innovazione, mantenendo intatto il suo ruolo: quello di accompagnare ogni stagione calcistica con un oggetto familiare che continua a mettere insieme generazioni di collezionisti.