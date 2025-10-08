Laura Della Pasqua
2025-10-08

«Over 50 preferiti anche più dei bocconiani»

«Over 50 preferiti anche più dei bocconiani»
Rosario Rasizza (Imagoeconomica)
L’ad di Openjobmetis Rosario Rasizza: «Le aziende hanno sempre più bisogno di personale che entri subito in servizio e sia in grado di formare i giovani. Le richieste aumentano nella finanza e nelle attività di gestione d’impresa dove l’esperienza è un valore aggiunto».
Subscribe
rosario rasizza

«Denunciata pure per il genocidio»

«Denunciata pure per il genocidio»
Giorgia Meloni (Ansa)
Giorgia Meloni: mezzo governo rischia di finire alla Corte internazionale, primo caso al mondo. Sergio Mattarella ricorda il pogrom. Michele Emiliano pensa alla Flotilla e cita Israele per sequestro.
Subscribe
meloni 7 ottobre

Non si fermano nemmeno il 7 ottobre. Pro Pal di nuovo contro gli agenti

Non si fermano nemmeno il 7 ottobre. Pro Pal di nuovo contro gli agenti
Ansa
Manifestanti in piazza nonostante i divieti nel giorno in cui si ricorda il massacro degli ebrei di due anni fa. A Bologna cariche della polizia, che usa gli idranti. A Torino sfilano in migliaia, con loro i sindacati autonomi.
Subscribe
7 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Campo largo piallato e appeso agli indesiderati

Campo largo piallato e appeso agli indesiderati
Giuseppe Conte ed Elly Schlein (Ansa)
Le scoppole rimediate con Ricci e Tridico hanno terremotato l’armata BrancaSchlein: in Campania, il segretario dem e Conte puntano su Fico ma, soprattutto, sul «reietto» De Luca ma solo perché porta voti. Così come Giani in Toscana e Decaro in Puglia.
Subscribe
campo largo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy