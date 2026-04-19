True Francesco Borgonovo Ospedali in tilt per la malagestione del Covid Ansa

Un’inchiesta dell’«Economist» rivela: le liste d’attesa infinite derivano dagli strascichi della pandemia. E non è un fenomeno italiano, è lo stesso in 18 Paesi. Avendo trascurato gli altri malati, ora ne paghiamo le conseguenze. Anche con morti evitabili.I numerosi esponenti di sinistra che continuano a insistere sulle condizioni difficili della sanità italiana e che in colpano il governo per le liste di attesa smisurate e tutti i problemi che affliggono i nostri ospedali - problemi che di sicuro esistono e di cui troppi fanno le spese - prima di berciare inutilmente dovrebbero dare una scorsa alla robusta inchiesta pubblicata dall’Economist sull’ultimo numero ora in edicola.Si tratta di un lungo e approfondito servizio in cui il settimanale britannico indaga le cause del collasso dei sistemi ospedalieri di varie nazioni occidentali. Le quali hanno sistemi sanitari molto diversi eppure presentano analoghe criticità (e già questo è un bel tema su cui ragionare). E la conclusione è chiara quanto drammatica: «Nei primi mesi del 2020, gli ospedali hanno sospeso le normali attività per liberare posti letto in previsione di un’ondata di pazienti affetti da Covid-19. La strategia si è rivelata utile in un momento di crisi. Ma, a distanza di diversi anni, sta diventando chiaro che tali misure hanno causato danni duraturi ai sistemi sanitari. [...] Dal ricovero alla dimissione, l’assistenza ospedaliera è ora più difficile da ottenere, richiede più tempo ed è di qualità inferiore. Il bilancio che ne deriva include morti evitabili. Quasi tutti ne sono colpiti: in 18 democrazie ricche, la soddisfazione per la qualità dell’assistenza sanitaria è diminuita drasticamente dopo la pandemia e rimane ben al di sotto della norma pre-pandemia. [...] Un numero record di malati e feriti semplicemente si arrende e lascia i pronto soccorso prima di essere visitato dal personale». In buona sostanza, il modo in cui è stata gestita la pandemia ha procurato danni a lungo termine che ancora stiamo pagando, derivanti per lo più dal fatto - da noi ampiamente criticato - che l’intero sistema sanitario si è concentrato esclusivamente sul Covid trascurando tutto il resto. I risultati sono visibili: «Milioni di persone sono bloccate nelle liste d’attesa. I tempi di attesa per le protesi d’anca, per fare un esempio, erano superiori ai livelli pre-pandemia nel 2024 in nove degli 11 Paesi Ocse per i quali esistono dati. Il Canada è forse il più colpito. Il tempo di attesa mediano per il trattamento specialistico era di 29 settimane nel 2025, oltre un terzo in più rispetto al dato di riferimento del 2019, secondo il Fraser Institute, think tank di Vancouver. Questo è il secondo peggior risultato da quando è iniziato il sondaggio nel 1993, il record di 30 settimane è stato stabilito nel 2024. Il principale sindacato ospedaliero francese afferma che l’accesso all’assistenza sanitaria nel Paese sta subendo un deterioramento senza precedenti». A quanto pare, dunque, il caso italiano non è certo isolato e i guai della nostra sanità, per quanto pesanti, non sono tra i peggiori in Occidente. Ma ecco un altro punto centrale che l’Economist mette in luce: «In molti Paesi le criticità degli ospedali sono viste come il prodotto di scelte politiche interne. Il governo britannico, come quello di Giorgia Meloni in Italia, è stato eletto in parte con la promessa di ridurre le liste d’attesa, gli elettori australiani hanno punito i politici per le ambulanze in ritardo fuori dal pronto soccorso; e in Francia, dove la carenza di personale ha costretto alla chiusura di alcune cliniche, si parla di déserts médicaux. Ma gli effetti a lungo termine della pandemia sugli ospedali sono uniformi in tutti i Paesi. Un articolo pubblicato a gennaio da Luigi Siciliani dell’Università di York e dai suoi coautori non rileva alcuna relazione tra le caratteristiche di un sistema sanitario, pubblico o privato che sia, e l’effetto del Covid sul suo funzionamento. La quantità di finanziamenti di un sistema, la sua capacità di posti letto e il numero di medici impiegati hanno avuto poca o nessuna relazione con i forti aumenti delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici elettivi tra il 2020 e il 2023, che si sono verificati in tutti i Paesi». Il fatto è che «gli ospedali sono sovraffollati nonostante dispongano di risorse adeguate. I finanziamenti per l’assistenza sanitaria sono ai massimi storici, al di fuori del periodo Covid. Dopo essersi stabilizzata negli anni 2010, la spesa nell’Ocse è salita a quasi il 10% del Pil in seguito alla pandemia. La spesa media pro capite in Europa è aumentata del 13% a prezzi costanti dal 2019. Ci sono anche più persone disposte ad aiutare. Gli ospedali hanno aggiunto quasi 140.000 posti di lavoro in America lo scorso anno, più di tutto il resto dell’economia. Le assunzioni da parte del Servizio sanitario nazionale inglese sono aumentate notevolmente: il suo organico è cresciuto del 25% dal 2019, arrivando a impiegare circa 1,4 milioni di persone, ovvero il 2% della popolazione». Il dato sconcertante è che più si stanziano risorse, più alcuni sistemi sanitari sembrano andare peggio. Quali sono le cause di questo malfunzionamento? Sono varie e complesse, a quanto sembra. «Gli ospedali, in quanto sistemi grandi e complessi, non si sono mai completamente ripresi. Una spiegazione risiede nella forza lavoro ospedaliera. Circa la metà della crescita dello scorso anno delle spese operative degli ospedali americani è derivata da fattori come i costi del lavoro, che sono cresciuti del 5,6% in termini nominali. Lo stress dell’era pandemica ha aumentato il turnover, poiché medici e infermieri si sono dimessi o sono andati in pensione anticipatamente. Coloro che sono rimasti hanno ridotto il loro “sforzo discrezionale” durante gli straordinari volontari che hanno aiutato i sistemi sanitari fragili, che subiscono un’impennata nei periodi di picco. Il burnout rimane elevato. Entrambi i fattori hanno creato un bisogno acuto di personale, e ha stimolato una grande campagna di assunzioni. L’effetto a catena è che gli operatori sanitari oggi sono meno esperti e forse meno produttivi. [...] Inoltre, sebbene medici e infermieri siano stati assunti rapidamente, in alcuni Paesi le assunzioni per altri lavori vitali per la produttività, come assistenti di sala operatoria e direttori ospedalieri, non hanno tenuto il passo. L’altra metà dei costi in rapido aumento deriva dall’avere più pazienti e pazienti più malati. Quattro fattori si applicano a tutti i Paesi ricchi: i tempi di attesa più lunghi hanno reso i pazienti più malati, i pazienti più malati richiedono più tempo per essere curati, i trattamenti più lunghi intasano la capacità, la capacità ridotta crea tempi di attesa più lunghi. È un circolo vizioso». Il fatto di aver costretto, in tempi di pandemia, numerosi pazienti a rimandare le cure (cosa che si sarebbe potuta evitare con scelte politiche e gestionali differenti, e che è stata favorita dalla psicosi pandemica) ha creato una massa di malati più complicata da gestire. E l’intasamento non si è mai risolto del tutto. «Le lunghe attese per le cure hanno reso le condizioni dei pazienti più complesse. Alcune malattie, come i tumori, sono rimaste non diagnosticate più a lungo perché le persone hanno evitato ospedali e cliniche durante la pandemia. Inoltre, le popolazioni sono più anziane rispetto a prima della pandemia. Le malattie croniche, come malattie cardiache, cancro e malattie del fegato, sono in aumento come quota del carico di lavoro ospedaliero. I tassi di mortalità sono più alti rispetto a prima della pandemia». In buona sostanza siamo di fronte a una cascata di problemi tutti correlati fra loro: «I pazienti che rimangono più a lungo occupano preziosi posti letto. L’occupazione dei posti letto è ulteriormente gonfiata da servizi di medicina generale inefficienti e case di cura per anziani sovraffollate, entrambi fattori che convogliano un numero crescente di malati e infermi negli ospedali». Ovvio: non tutto dipende dal Covid. L’invecchiamento della popolazione produce conseguenze nefaste e appesantisce tutti i sistemi sanitari. Ma la gestione scriteriata della pandemia (il grande nodo che l’Economist si limita a lambire) ha fatto precipitare tutto molto più rapidamente del previsto. Chi di quella gestione è responsabile oggi, prima di parlare, dovrebbe farsi un nell’esame di coscienza. Per quel tipo di analisi, se non altro, non ci sono lunghe liste di attesa.