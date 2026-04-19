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Giuliano Zulin
2026-04-19

Tabacco, cura Ue controproducente

Tabacco, cura Ue controproducente
Imagoeconomica
Una direttiva sulle accise punta a ridurre i consumi, ma dati recenti mostrano che rincari fiscali senza controlli efficaci alimenterebbero il contrabbando e ridurrebbero il gettito.

La Commissione europea ha presentato la revisione della direttiva sulle accise sul tabacco (Ted) con un obiettivo ambizioso: armonizzare la fiscalità tra gli Stati membri, ridurre i consumi e sottrarre terreno ai mercati illegali. Eppure i dati più recenti - lo studio Ipsos Doxa commissionato da Logista e il rapporto Euromonitor International - suggeriscono che l’effetto potrebbe essere esattamente opposto: più tasse, più illegalità, meno gettito. Non è un paradosso teorico. È già accaduto.

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tassa tabacco
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Quella del No è una vittoria di Pirro: il partito delle toghe rovina le toghe

Quella del No è una vittoria di Pirro: il partito delle toghe rovina le toghe
Ansa
Il massimo trionfo dell’Anm, ottenuto al referendum sulla riforma della magistratura, segna anche il suo punto di non ritorno: l’estremismo massimalista rende l’Associazione inadatta a una vera rappresentanza.

Magistrato penale

Nel 2010 la Corte Suprema Usa (caso Citizen united vs Federal election commission) abolì qualsiasi tetto ai finanziamenti delle corporation nelle campagne elettorali. La sentenza di fatto escluse milioni di cittadini americani dalla partecipazione politica, visto che a quel punto nessun candidato «normale» poteva sperare di avere chance reali di affermazione rispetto ai candidati iper finanziati. Da alcuni osservatori (Joseph Stiglitz, per esempio, o Paul Krugman) quella sentenza è considerata il punto di avvio del processo crescente di sfiducia popolare nel sistema giudiziario Usa e del progressivo astensionismo elettorale.

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referendum giustizia
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Mattarelli: «Le vittime del vaccino sono tantissime. E lo Stato non fa nulla»

Mattarelli: «Le vittime del vaccino sono tantissime. E lo Stato non fa nulla»
Imagoeconomica
Parla l’avvocato Renato Mattarelli, che ha assistito due danneggiate per cui è stato riconosciuto il nesso di causalità col siero: «Il ministero tace».
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vaccini
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Tir fermi 5 giorni per il caro gasolio. Scatta l’allarme su cantieri e scaffali

L’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio.

Si aggrava la crisi energetica. Mentre l’Iran apre e chiude a intermittenza lo stretto di Hormuz ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rassicura che con Teheran «va bene e presto si arriverà all’accordo», in Italia lo choc dei rifornimenti sta mettendo a dura prova diversi settori. L’autotrasporto, che conta 100.000 imprese per 500.000 lavoratori, si ferma per 5 giorni a partire dalle 24 di oggi fino al 24 aprile. Una protesta che coinvolgerà tutta la penisola. Il segretario dell’associazione Trasportounito, Maurizio Longo, afferma che l’aumento del costo del carburante ha creato una «crisi senza precedenti» e che molte aziende sono soffocate dai debiti e rischiano di fallire. Nel mirino di Longo c’è anche il governo che non avrebbe dato risposte concrete al comparto, nonostante la situazione di difficoltà.

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Invita due turiste a uscire la sera. Marocchino le rapina e le violenta

Invita due turiste a uscire la sera. Marocchino le rapina e le violenta
Getty Images
Coppia di ragazze olandesi, 23 e 24 anni, trascorre alcune ore in centro con l’extracomunitario appena conosciuto a Milano: lui diventa violento, commette abusi e ruba i loro telefoni. Individuato: aveva precedenti.

Milano centro. Notte fonda. Due turiste olandesi di 23 e 24 anni incrociano due stranieri. Uno è marocchino. Bevono qualcosa, fanno due chiacchiere, una passeggiata, si scambiano il contatto Instagram. Un contatto che diventa subito un elemento investigativo, perché consente di risalire a un’identità. Quando l’altro straniero ha lasciato il gruppo e sono rimaste sole con il marocchino lo scenario è cambiato.

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marocchino violenza ragazze
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