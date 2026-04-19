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Laura Della Pasqua
2026-04-19

Tir fermi 5 giorni per il caro gasolio. Scatta l’allarme su cantieri e scaffali

L’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio.

Si aggrava la crisi energetica. Mentre l’Iran apre e chiude a intermittenza lo stretto di Hormuz ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rassicura che con Teheran «va bene e presto si arriverà all’accordo», in Italia lo choc dei rifornimenti sta mettendo a dura prova diversi settori. L’autotrasporto, che conta 100.000 imprese per 500.000 lavoratori, si ferma per 5 giorni a partire dalle 24 di oggi fino al 24 aprile. Una protesta che coinvolgerà tutta la penisola. Il segretario dell’associazione Trasportounito, Maurizio Longo, afferma che l’aumento del costo del carburante ha creato una «crisi senza precedenti» e che molte aziende sono soffocate dai debiti e rischiano di fallire. Nel mirino di Longo c’è anche il governo che non avrebbe dato risposte concrete al comparto, nonostante la situazione di difficoltà.

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Invita due turiste a uscire la sera. Marocchino le rapina e le violenta

Invita due turiste a uscire la sera. Marocchino le rapina e le violenta
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Coppia di ragazze olandesi, 23 e 24 anni, trascorre alcune ore in centro con l’extracomunitario appena conosciuto a Milano: lui diventa violento, commette abusi e ruba i loro telefoni. Individuato: aveva precedenti.

Milano centro. Notte fonda. Due turiste olandesi di 23 e 24 anni incrociano due stranieri. Uno è marocchino. Bevono qualcosa, fanno due chiacchiere, una passeggiata, si scambiano il contatto Instagram. Un contatto che diventa subito un elemento investigativo, perché consente di risalire a un’identità. Quando l’altro straniero ha lasciato il gruppo e sono rimaste sole con il marocchino lo scenario è cambiato.

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Salvini spiazza i contestatori parlando di pace, lavoro e sicurezza

Salvini spiazza i contestatori parlando di pace, lavoro e sicurezza
Matteo Salvini con gli ospiti della manifestazione dei Patrioti di Milano (Ansa)
La sinistra che vaticinava una riunione di nostalgici di Goebbels o di fanatici dell’Ice è rimasta di sale. Il leader della Lega ha affrontato i problemi concreti della gente. Ignorati dagli oppositori di professione.

Una tranquilla «Fashion Lega» con il verde come colore dominante. Nella Milano capitale delle sfilate, è andata in scena quella del pensiero leghista - e più in generale conservatore - con contorno di militanti, partite Iva, trattori e famigliole col sorriso da weekend stampato sul volto.

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Pillole di galateo | Il bon ton degli asparagi

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Schlein chiede l’investitura a Sánchez ma sa solo ripetere la ricetta Meloni

Schlein chiede l’investitura a Sánchez ma sa solo ripetere la ricetta Meloni
Elly Schlein a Barcellona con Pedro Sánchez (Ansa)
Il segretario dem vola a Barcellona per un selfie con Lula e la Clinton. E accusa il premier di far la «guerra alle rinnovabili» scordandosi che Madrid compra energia da Mosca. Sui cacciamine copia la linea di Giorgia Meloni.

A corto di consensi e di simpatie in Italia, soprattutto all’interno del suo stesso partito e della sua coalizione, Elly Schlein vola a Barcellona alla «IV Riunione in difesa della democrazia» che si svolge in parallelo al forum «Global progressive mobilisation», in pratica la «nuova internazionale socialista», per tastare il polso dei progressisti internazionali. Nella speranza che almeno loro la prendano in considerazione. Un’iniezione di stima per alzare il suo standing internazionale, proprio nello stesso giorno in cui il premier, Giorgia Meloni è, invece, a Parigi con Emmanuel Macron alla riunione dei «volenterosi».

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