True Laura Della Pasqua Tir fermi 5 giorni per il caro gasolio. Scatta l’allarme su cantieri e scaffali

L’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio.Si aggrava la crisi energetica. Mentre l’Iran apre e chiude a intermittenza lo stretto di Hormuz ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rassicura che con Teheran «va bene e presto si arriverà all’accordo», in Italia lo choc dei rifornimenti sta mettendo a dura prova diversi settori. L’autotrasporto, che conta 100.000 imprese per 500.000 lavoratori, si ferma per 5 giorni a partire dalle 24 di oggi fino al 24 aprile. Una protesta che coinvolgerà tutta la penisola. Il segretario dell’associazione Trasportounito, Maurizio Longo, afferma che l’aumento del costo del carburante ha creato una «crisi senza precedenti» e che molte aziende sono soffocate dai debiti e rischiano di fallire. Nel mirino di Longo c’è anche il governo che non avrebbe dato risposte concrete al comparto, nonostante la situazione di difficoltà.Il segretario nazionale di Confartigianato Trasporti e Segretario generale di Unatras, Sergio Lo Monte, ha spiegato che la situazione è diventata insostenibile perché le imprese sono costrette ad anticipare migliaia di euro per il rifornimento, mentre gli incassi delle fatture arrivano con mesi di ritardo, creando una crisi di liquidità senza precedenti. Il sindacato inoltre sottolinea che nonostante l’intervento sulle accise, il prezzo alla pompa resta altissimo mentre i crediti d’imposta finora previsti sono del tutto insufficienti a ristorare le perdite subite.La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici è intervenuta tentando di limitare il fermo, alla luce dell’impatto che un’azione di questo genere, protratta per cinque giorni, può avere sui servizi fondamentali e sulla vita dei cittadini. Il blocco infatti mette a rischio la distribuzione delle merci, con difficoltà negli approvvigionamenti. Ma non c’è solo il pericolo di mancanza di prodotti sugli scaffali della gdo, anche nei cantieri rischia di mancare il materiale. Il pericolo è di un effetto a catena in una situazione di crisi economica già conclamata. I segnali di allarme si moltiplicano. Il Codacons avverte che rischiano di salire i prezzi al dettaglio anche di beni di largo consumo come le bevande e l'acqua minerale che, ad una prima analisi, non dovrebbero risentire della delicata situazione geopolitica in atto. Una bottiglia da 1,5 litri di acqua minerale potrebbe a breve costare fino a 5-6 centesimi di euro in più, determinando una stangata sui consumatori italiani da complessivi 606 milioni di euro annui, con un aggravio di costo del +20% rispetto agli attuali listini al dettaglio mentre per le altre bevande si stima un aumento del +10%. Codacons sarebbe entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di aggiornamento al rialzo dei prezzi da parte dei produttori di plastica per bottiglie, tappi e etichette utilizzati per l’acqua minerale e le bevande in generale. Una vicenda che finisce ora al vaglio dell’Antitrust, a cui l’associazione ha chiesto di accertare la legittimità delle pretese economiche e possibili fenomeni speculativi.Sul fronte del turismo e in particolare del settore alberghiero, nonostante i segnali di allarme di alcune compagnie aeree, non ci sono mutamenti importanti nei flussi delle prenotazioni. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha tranquillizzato sul risultato del ponte del Primo maggio. «Andrà bene, non stiamo vedendo rallentamenti. Quello che ci preoccupa sono i mercati lontani, del Nord America e del Far East, dove per arrivare in Europa, il 90% dei voli fanno scalo a Doha e a Dubai. C’è un rallentamento delle prenotazioni dagli Stati Uniti e il mercato nord americano è importantissimo per capacità di spesa». Quindi nessuna ondata di cancellazioni per effetto della guerra.Ciò non toglie che la crisi energetica possa colpire anche questo settore se il conflitto dovesse prolungarsi. Ed è uno scenario che il governo non sottovaluta. Tant’è che la premier Giorgia Meloni ha annunciato una missione in Azerbaigian tra un paio di settimane. Un viaggio che fa seguito a quello in Algeria e nei Paesi del Golfo per garantire che non ci siano contrazioni nell’approvvigionamento delle risorse energetiche fondamentali. L’Azerbaigian è un partner energetico strategico fondamentale per l’Italia, posizionandosi tra i principali fornitori di idrocarburi. Nel 2025, il nostro Paese ha importato circa il 45% del greggio azero e oltre il 16% del proprio gas naturale.Intanto in vista del vertice dei capi di Stato e di governo europei della prossima settimana e della presentazione mercoledì prossimo da parte della Commissione di una serie di provvedimenti per il risparmio energetico da proporre ai Paesi membri, il commissario europeo all’energia, il danese Dan Joergensen, in una intervista al Financial Times, ha detto che per affrontare il rischio carburanti delle compagnie aeree, la Commissione europea vuole spingere gli Stati a condividere le scorte. Bruxelles vorrebbe assumere il compito di gestire la redistribuzione del carburante per l’aviazione. «Ci stiamo muovendo da una crisi che finora è stata prevalentemente di prezzi troppo alti, verso una crisi degli approvvigionamenti», ha detto. Dal Golfo Persico la Ue riceve il 40% di diesel e carburanti per l’aviazione.