Realismo Italia: «Bisogna parlare con Putin»

La risoluzione approvata impegna l’esecutivo ad abbandonare la difesa assoluta dell’integrità territoriale di Kiev e ad avviare un percorso di uscita dalle sanzioni. E il presidente del Consiglio: sì al dialogo con Mosca.La maggioranza chiede a Bruxelles una riduzione graduale delle gabelle contro Mosca. Successo della Lega: via dalla risoluzione il riferimento all’integrità territoriale ucraina.Lo speciale contiene due articoli«La fermezza da sola non basta più, se non è accompagnata anche da una visione di lungo periodo». In questa frase Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera imprime una svolta nei confronti del conflitto in Ucraina, ma soprattutto nei confronti della postura dell’Europa su questo tema. «Dobbiamo contribuire a costruire le condizioni della pace, lavorando, insieme ai nostri alleati, a solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina e a una nuova architettura di sicurezza europea che possa assicurare stabilità nel lungo periodo. Obiettivo per il quale è, chiaramente, indispensabile preservare l’unità euro-atlantica e rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti». Inoltre Meloni spinge per aprire al dialogo con Vladimir Putin: «La nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Continuo a porre il tema della necessità che l’Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi: l’Unione europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo». Il messaggio è dritto nei confronti degli altri leader europei. Soprattutto quelli di Francia, Gran Bretagna e Germania, che si sono incontrati in un formato a tre proprio pochi giorni fa. «Occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Cioè il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che, allo stato, nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell’intera Europa». E circa l’ingresso di Kiev nell’Unione europea conferma cautela: «L’Italia continuerà ad accompagnare e sostenere questo cammino. Ma il percorso di adesione dovrà proseguire nel rispetto del principio del merito e della parità di trattamento tra tutti i Paesi candidati, inclusi la Moldova e i Paesi dei Balcani occidentali». Meloni ha ben chiaro che il G7 sarà l’occasione per rinnovare i rapporti con Donald Trump, fondamentale per l’Italia e per gli equilibri geopolitici. «Il Vertice del G7 di Evian della settimana prossima rappresenterà un’occasione importante per confrontarci con i nostri partner a partire, chiaramente, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump». Occasione per parlare, oltre che di Ucraina, anche della guerra del Golfo. Definisce il negoziato in corso «fragile» e ribadisce che «l’Italia non è parte del conflitto, e non intende diventarlo». Poi ricorda gli sforzi per mettere in sicurezza i nostri connazionali nella regione e il lavoro «per il pieno ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz»: «Consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo Stretto». Niente ricatti perché ci vuole «una risposta ferma, coordinata e responsabile della comunità internazionale nel suo insieme». Sui rapporti con Israele chiarisce che il governo sosterrà misure mirate contro i coloni violenti e contro il ministro Ben Gvir per «l’inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani» e per le altrettanto «inaccettabili» dichiarazioni sull’Italia. Meloni auspica «un confronto capace di andare oltre l’enfasi della polemica facile, che produce certamente un ritorno immediato in termini di visibilità, ma non riflette l’importanza strategica che il tema ha per l’Italia». E aggiunge: «Voglio sperare che l’amicizia tra Italia e Israele, come il sostegno storico dell’Italia ai diritti del popolo palestinese, e la necessità di perseguire la soluzione dei due Stati, siano principi che tutti, in quest’Aula, condividiamo». Nel prossimo Consiglio Meloni intende battere su tre punti principali che riguardano gli aspetti economici: «Non accetteremo un bilancio in conseguenza del quale, a fronte di maggiori contributi, l’Italia rischia di avere a disposizione risorse inferiori». E ancora: «I cosiddetti “rebates” vanno eliminati. Se si arriverà a mantenere questo sistema anacronistico chiederemo che, in qualità di terzo contributore netto al bilancio della Ue, anche l’Italia goda dello stesso privilegio». E infine: «Chi vuole finanziare le nuove priorità tagliando le politiche tradizionali, deve guardare altrove. Da parte nostra, siamo pronti a investire su competitività e difesa, ma questo non si potrà fare a spese della Pac, della Pesca e della Coesione».Quindi, ricorda di aver scritto «una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo». Cioè: «Attivare su base volontaria la cosiddetta “National Escape Clause” che ci consentirà di investire 14 miliardi di euro, nei prossimi tre anni, per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani». Al Consiglio europeo si parlerà anche di immigrazione. «La scorsa settimana è stato raggiunto a Bruxelles l’accordo sul nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell’Unione europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace. E grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia/Albania». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/meloni-ucraina-dialogo-mosca-2677031204.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="cade-il-dogma-delle-sanzioni-eterne" data-post-id="2677031204" data-published-at="1781245522" data-use-pagination="False"> Cade il dogma delle sanzioni eterne La guerra tra Russia e Ucraina deve semplicemente terminare. E per arrivare alla pace servono un’iniziativa diplomatica dell’Ue seria e concreta, coordinandosi con gli Stati Uniti, e un addio graduale alle sanzioni contro Mosca, da giocare in chiave negoziale con Vladimir Putin. È questo il senso della risoluzione di maggioranza approvata ieri pomeriggio dalla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo. Nella parte che riguarda il conflitto ucraino, ha prevalso un approccio molto pragmatico, non da crociata alla Macron, dove la Lega porta a casa un punto chiave come l’addio al dogma dell’integrità territoriale dell’Ucraina.La risoluzione è stata approvata con 170 voti favorevoli e 138 contrari (e tre astenuti) e aveva il parere favorevole del governo. In parte sono stati accolti alcuni elementi del documento presentato da Azione, riformulati dall’esecutivo, anche su Kiev, mentre sono state respinte le mozioni presentate dal Pd, da Avs, da Italia Viva, da M5s, da +Europa e da Futuro Nazionale. Il segnale politico è netto: basta con i movimenti in ordine sparso da parte di singoli partner Ue e con le boutade propagandiste dei vari volenterosi.Il primo impegno sull’Ucraina è per «una pace giusta e duratura, nel pieno rispetto della sovranità e dell’indipendenza». In una delle bozze della vigilia, c’era anche il richiamo all’integrità territoriale, ma la Lega è riuscita a cancellarlo, nella convinzione che dopo quattro anni di guerra non sia possibile non tenere conto del fatto che Kiev è stata aiutata in ogni modo dall’Unione e che Mosca non accetterà mai una ritirata completa da tutti i territori conquistati.Nella risoluzione compare anche l’invito a portare in Europa una posizione non massimalista sulle sanzioni. Il premier Meloni ha ripetuto in Aula che l’Italia appoggerà correttamente il ventesimo pacchetto di sanzioni Ue a Mosca, tuttavia ha spiegato che fermezza non deve voler dire cecità, almeno nel lungo periodo. E così, nel documento del centrodestra si chiede di iniziare a costruire «un phase-out (riduzione graduale, ndr) dell’impianto sanzionatorio a seguito del termine del conflitto, suggerendolo anche come leverage negoziale». Insomma, anche qui, come sui territori, basta crociate e trattativa a tutto campo.La ricerca di una soluzione negoziale va poi portata avanti «in coordinamento con gli Stati Uniti, la Nato e i partner del G7, promuovendo un ruolo attivo dell’Ue». Indirettamente legato alla guerra ucraina anche il passaggio della mozione in cui si chiede che il processo di allargamento dell’Ue, sia «fondato sul merito individuale» e vada sostenuto «informando il Parlamento delle conseguenze economiche di qualsiasi nuovo ingresso». Insomma, niente medaglie di guerra, anche se Carlo Calenda vuole un ingresso di Kiev «in tempi rapidi», come «pilastro per la stabilità e la sicurezza democratica dell’intero continente europeo».