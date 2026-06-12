{{ subpage.title }}

True
Marcello Veneziani
2026-06-12

Vannacci vince in tv, ma che farà dei suoi voti?

Vannacci vince in tv, ma che farà dei suoi voti?
Il segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ospite della trasmissione televisiva «Otto e mezzo», condotta da Lilli Gruber (Ansa)
Vannacci trionfa a «Otto e mezzo», dribblando le trappole della Gruber. Resta tuttavia da capire la direzione del suo partito: se resta fuori dagli schieramenti farà pura testimonianza, se rientra nel centrodestra rischia di tradire la sua ragion d’essere.

È uscito bene il generale Roberto Vannacci dall’agguato televisivo di Lilli Gruber e della sua complice nel salotto delle torture di Otto e mezzo. Non è apparso mai in difficoltà, mai sulla difensiva, mai sgradevole e tignoso, a differenza delle due inquisitrici, piuttosto spazientite e nervosette. Anzi, Vannacci ha compiuto un piccolo miracolo in video: per la prima volta la Gruber e la sua aiutante di campo, Lina Palmerini, hanno difeso le ragioni del governo Meloni e perfino della Lega di Salvini contro di lui.

Continua a leggereRiduci
vannacci
True

La Bce rimette il cappio all’economia. Tassi su dello 0,25%. E non è finita...

La Bce rimette il cappio all’economia. Tassi su dello 0,25%. E non è finita...
Christine Lagarde (Ansa)
Francoforte torna ad aumentare il costo del denaro, dopo quasi tre anni, per contenere l’inflazione dovuta a choc esterni all’Eurozona. Orsini (Confindustria): «Mi aspettavo un ribasso. Così investimenti a rischio».

La Bce stringe il credito. Anche se il nodo preme già abbastanza da lasciare il segno sull’economia reale. Christine Lagarde ha annunciato il primo rialzo dei tassi da settembre 2023: +0,25 al 2,25%. Una decisione presentata come «segnale», ma che per molti assomiglia a una diagnosi implicita: bisogna inasprire la cura.

Continua a leggereRiduci
bce
True

Addio a Irti, genio del diritto civile

Addio a Irti, genio del diritto civile
Natalino Irti (Imagoeconomica)
Allievo di Emilio Betti, ha dato un apporto fondamentale al Codice in vigore dal 1942. Denunciò il «nichilismo giuridico» moderno con leggi ormai ridotte a mero strumento.

Scomparso ieri a Roma all’età di 90 anni (era nato ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il 5 aprile 1936), Natalino Irti è stato uno dei più autorevoli e influenti giuristi italiani della seconda metà del Novecento.

Continua a leggereRiduci
natalino irti
True

Ci risiamo: frode da mezzo miliardo, indagini sulla truffa del Superbonus

Ci risiamo: frode da mezzo miliardo, indagini sulla truffa del Superbonus
Ansa
La Procura di Siracusa sventa un sistema illecito ramificato in tutta Italia. L’organizzazione utilizzava 60 società fantasma e prestanome per caricare sulla piattaforma del fisco dati catastali di ignari condomini.

Cinque sequestri preventivi d’urgenza, 566 milioni di euro di crediti fittizi da Superbonus bloccati, altri 10 milioni di crediti Iva fittizi sequestrati, 12 persone denunciate per associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. Presentate inoltre 29 proposte di cessazione di partita Iva per impedire alle società coinvolte di perpetrare ulteriori frodi.

Continua a leggereRiduci
superbonus
True

Meloni, prima sberla a Vannacci: «Qui la vera destra non sei tu...»

Meloni, prima sberla a Vannacci: «Qui la vera destra non sei tu...»
Giorgia Meloni (Ansa)
Scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale. Il premier in Aula replica a Pozzolo (ex Fdi): «Noi facciamo quel che c’è scritto nel programma: quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare sei volte la sfiducia con la sinistra».

L’hanno sentito arrivare tutti. Il temporale nel centrodestra causato dalle correnti ascensionali di aria fredda di Roberto Vannacci era all’orizzonte, il cielo brontolava da settimane. Da quando il generale ha cominciato a stuzzicare Palazzo Chigi: «Futuro nazionale è un partito di destra vera, fiera, orgogliosa. Che non si vergogna di fare la destra». Ed ecco tuoni e fulmini con grandine alla Camera. Giorgia Meloni prende spunto da una risposta al deputato Emanuele Pozzolo (lo sparatore di Capodanno fuoriuscito da Fdi per passare a Fn) per dare una risposta in passato soffocata sul nascere.

Continua a leggereRiduci
meloni vannacci
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy