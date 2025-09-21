Vladimir Putin (Getty Images)
Secondo vari servizi segreti occidentali, Mosca non è affatto in grado di attaccare la Nato. E molte aggressioni sono in realtà effetti collaterali del conflitto con Kiev. Eppure a Bruxelles c’è chi continua a soffiare sul fuoco.
Emmanuel Macron allo stand della Dassault all'International Paris Air Show 2025 (Ansa)
Lite nel consorzio per il protagonismo francese. E la Spagna si schiera con i tedeschi.
2025-09-21
Attacco cyber agli aeroporti europei. Bloomberg: Putin vuole l’escalation
Disagi per l'attacco cyber all'aeroporto di Berlino-Schönefeld il 20 settembre 2025 (Getty Images)
Colpite Londra, Berlino e Bruxelles: oltre 100 voli in ritardo. La Russia nega il blitz in Estonia. Zelensky vedrà Trump all’Onu e intanto striglia di alleati. Tajani seppellisce le truppe al fronte: «Proposta ormai archiviata».
Antonio Quirici e Diego Dolcini (iStock)
Il presidente del consorzio Cuoio di Toscana Antonio Quirici,: «La tradizione non è qualcosa di immobile: noi la sposiamo con l’innovazione».