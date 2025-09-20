2025-09-20
Sfregio rosso al ricordo delle foibe. Targa della Cossetto a testa in giù
Norma Cossetto. Nel riquadro la targa in suo ricordo vandalizzata
Il gesto rivendicato da Genova antifascista: «Non dobbiamo abbassare il livore».
Charlie Kirk (Getty Images). Nel riquadro il consigliere Pd Mattia Abdu
A Milano Mattia Abdu contro il minuto di silenzio per Charlie: «Diceva le cose peggiori sugli immigrati e gli omosessuali». Bignami scrive a Fontana per la bagarre organizzata dai dem, Schlein pronta a bloccare le Camere per la guerra a Gaza.
2025-09-20
La Cartabia fa felici le borseggiatrici. Fermate 130 volte ma niente cella
Marta Cartabia (Ansa)
A Venezia sono state denunciate decine di ladruncole ma la riforma della giustizia targata Draghi ha reso il reato impossibile da contenere. Manca la querela o il colpevole risulta irreperibile? Il processo non si fa.
Ansa
Le novità introdotte dalla «prediletta» del presidente Mattarella hanno svuotato le carceri ma hanno pure impedito di farci entrare chi delinque. Adesso i malviventi si sentono talmente al sicuro che passano all’offensiva e denunciano chi intralcia il loro «lavoro».