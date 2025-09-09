2025-09-09
La filiera dell’acciaio sferza l’Europa: «Balzelli contro l’invasione cinese»
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 settembre con Flaminia Camilletti
Parigi di nuovo senza un governo. Il Parlamento manda a casa Bayrou
Ll’Assemblea nazionale francese (Ansa)
- Il voto di fiducia chiamato dallo stesso premier si rivela un autogol pazzesco: in 364 staccano la spina all’esecutivo del centrista. Marine Le Pen: «Fine di un’agonia, ora il voto e poi risaneremo il Paese».
- Verso la nomina di un nuovo primo ministro. Altrimenti elezioni o dimissioni di Macron. Intanto quest’ultimo consulta i giuristi per sapere se poter scippare i poteri dell’Aula.
Lo speciale contiene due articoli.
Mancano ricette per fermare il ballo dei mercati. Lo spread con i Btp a meno di 10 punti.