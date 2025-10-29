Nino Sunseri
2025-10-29

Ponte di Messina, pronto il cantiere. In migliaia si candidano per lavorarci

Ponte di Messina, pronto il cantiere. In migliaia si candidano per lavorarci
Salvini mostra a Orbàn il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Ansa)
In tre giorni oltre 7.500 tra tecnici e operai hanno espresso interesse per collaborare con Webuild alla grande opera, guardata con favore pure dall’Unione europea. Oggi si esprime la Corte dei conti.
Subscribe
ponte stretto messina

Nuovi indizi della Procura su Sempio: atti riservati e «contanti per le carte»

Nuovi indizi della Procura su Sempio: atti riservati e «contanti per le carte»
Andrea Sempio e Luciano Garofano (Ansa)
Dal Riesame emergono le contraddizioni sui rapporti (negati) tra l’indagato per l’omicidio di Chiara e uno degli investigatori. Nel verbale del 2 ottobre il superconsulente della famiglia di Andrea «scarica» i legali.
Subscribe
garlasco

Competitività, Urso: «L'Italia non è più la Cenerentola d’Europa»

True
Competitività, Urso: «L'Italia non è più la Cenerentola d’Europa»play icon
(Totaleu)

«Indichiamo alla Ue la rotta da seguire». Lo ha dichiarato alla stampa il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dalla Commissione Europea di Bruxelles, in occasione dell'incontro con alcuni commissari Ue.

urso italia compoetitività

Mattarella fa la morale sul risparmio ma non si è opposto ai crac bancari

Mattarella fa la morale sul risparmio ma non si è opposto ai crac bancari
Sergio Mattarella (Ansa)
Messaggio del capo dello Stato all’Acri. C’era lui al Colle quando Etruria & C. sono fallite.
Subscribe
mattarella risparmio

Per i piccoli furti ora c’è l’alibi Fassino: non vanno puniti

Per i piccoli furti ora c’è l’alibi Fassino: non vanno puniti
Piero Fassino (Ansa)
L’Appello ribalta la condanna e afferma il principio di eguaglianza: se si può riconoscere la tenuità a un ex ministro per 500 euro di profumo, non si può negarla a un pensionato per 8 euro di cibo per gatti.
Continua a leggereRiduci
fassino furto profumo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy