2025-09-01
Un polo tecnologico a guida americana. Il progetto di Trump per la nuova Gaza
Ansa
Netanyahu medita di annettere una parte della Cisgiordania in risposta al riconoscimento occidentale della Palestina.
Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa del 1° settembre con Carlo Cambi
iStock
Dopo il secondo provvedimento di espulsione, non ho fatto ricorso all’albo dei medici. I filmati del Cts pubblicati dalla «Verità» sono un impasto ripugnante di irresponsabilità e conflitti di interessi e mi danno ragione. Inoculare i giovani fu un crimine.
Sergio Mattarella e Nino Cartabellotta (Ansa)
Nino Cartabellotta rivendica l’indipendenza, ma l’osservatorio prende soldi dalla politica e dalle aziende che deve valutare.