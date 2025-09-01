Redazione digitale
2025-09-01

Un polo tecnologico a guida americana. Il progetto di Trump per la nuova Gaza

Ansa
Netanyahu medita di annettere una parte della Cisgiordania in risposta al riconoscimento occidentale della Palestina.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 1° settembre

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa del 1° settembre con Carlo Cambi

Sono fiera di essere stata radiata dall’Ordine

Dopo il secondo provvedimento di espulsione, non ho fatto ricorso all’albo dei medici. I filmati del Cts pubblicati dalla «Verità» sono un impasto ripugnante di irresponsabilità e conflitti di interessi e mi danno ragione. Inoculare i giovani fu un crimine.
I soldi che fondazione Gimbe prende da politica e Big Pharma

Nino Cartabellotta rivendica l’indipendenza, ma l’osservatorio prende soldi dalla politica e dalle aziende che deve valutare.
