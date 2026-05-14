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 Edoardo Frittoli
2026-05-14

L'impresa del «Norge»: l'Italia al Polo Nord

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L'impresa del «Norge»: l'Italia al Polo Nord
Il «Norge», pilotato da Umberto Nobile e protagonista del primo volo transartico (Getty Images)

Il 14 maggio 1926 si concludeva il primo volo transartico della storia a bordo del dirigibile «Norge», pilotato da Umberto Nobile. Con lui, l'esploratore e pioniere dell'Antartide Roald Amundsen. Una traversata lunga 13.000 chilometri.

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norge 1926
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L’Ue ci prescrive la sua medicina: è quella che farà peggiorare la crisi

L’Ue ci prescrive la sua medicina: è quella che farà peggiorare la crisi
Ursula von der Leyen (Ansa)
Dopo Bruxelles, anche la Bce conferma: la crescita è asfittica e l’inflazione galoppa. La Commissione però ci invita a consumare meno, quindi a pregiudicare la produzione industriale. Purché si vada avanti col green.

«I primi segnali sono già visibili dalle statistiche». Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia e membro del Consiglio direttivo della Bce, ieri è stato costretto ad ammettere che i dati corroborano l’impressione dell’uomo della strada: l’Europa è messa malissimo.

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unione europea
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Schillaci alla Camera tenta di rassicurare. La sua circolare meno

Schillaci alla Camera tenta di rassicurare. La sua circolare meno
Orazio Schillaci (Ansa)
  • Il titolare della Salute: «Conosciamo il patogeno, non come il Covid». Le 23 pagine del documento, però, rievocano incubi.
  • L’inglese a Milano è in isolamento fiduciario in base alle indicazioni del provvedimento ministeriale. Ai due marittimi, invece, sono imposte condizioni più severe dai sindaci.

Lo speciale contiene due articoli.

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Persone sequestrate, navi bloccate: torna a circolare il virus della paura

Persone sequestrate, navi bloccate: torna a circolare il virus della paura
Matteo Bassetti (Ansa)
Un britannico asintomatico chiuso al Sacco, 1.700 turisti segregati in un natante a Bordeaux per un caso di gastroenterite. E l’Ue adotta, proprio ora, un’iniziativa sulle minacce sanitarie. L’obiettivo? Il bavaglio.

Dunque funziona così: c’è un turista inglese che va a zonzo per Milano, fotografa il Duomo, fa un salto al Cenacolo, magari gironzola fra piazza della Scala e via Montenapoleone.

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Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem

Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem
Romano Prodi (Ansa)
L’ex premier «benedice» un incontro organizzato dai deputati Ciani e Delrio, a cui parteciperanno varie associazioni ecclesiali di stampo progressista. Un mondo che diffida di Elly e di Conte, ma anche della Salis.

C’è una parte importante del cattolicesimo democratico italiano che mostra sempre più segni di inquietudine rispetto al futuro politico del Paese.

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romano prodi
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