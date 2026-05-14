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Giuseppe Liturri
and
Valerio Benedetti
2026-05-14

L’Europarlamento boicotta l’intesa sui dazi con Donald. E inguaia Berlino

L’Europarlamento boicotta l’intesa sui dazi con Donald. E inguaia Berlino
Ursula von der Leyen (Ansa)
  • Gli emendamenti hanno modificato l’accordo Usa-Commissione che favoriva Friedrich Merz. E provocato la reazione della Casa Bianca.
  • Il discorso di re Carlo III d'Inghilterra doveva essere occasione di rilancio per il premier Keir Starmer, ma ormai i labour che lo vogliono fuori sono 90. Wes Streeting e il sindaco di Manchester in pole per sostituirlo.

Lo speciale contiene due articoli

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europa a pezzi

Taiwan e il diritto alla salute universale: la lettera dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia

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Taiwan e il diritto alla salute universale: la lettera dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera firmata da Riccardo Tsan Nan Lin, direttore generale dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia - Ufficio di Milano, in vista della 79ª Assemblea mondiale della sanità, che si terrà a Ginevra dal 18 maggio.

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Cegeka lancia SPACEplus: l’ERP con intelligenza artificiale pensato per le Pmi

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Cegeka lancia SPACEplus: l’ERP con intelligenza artificiale pensato per le Pmi
La società IT presenta a Milano una nuova piattaforma gestionale dedicata alle piccole e medie imprese italiane. Automazione, integrazione con l’ecosistema Microsoft e modello «pay per use» al centro del progetto, con focus su produttività e digitalizzazione dei processi aziendali.
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Kevin D. Roberts: «Ue, Onu e Oms dovrebbero sparire. La Brexit è la strada giusta per voi»

Kevin D. Roberts: «Ue, Onu e Oms dovrebbero sparire. La Brexit è la strada giusta per voi»
Kevin D. Roberts (Ansa)
Parla il presidente della Heritage Foundation: «Donald Trump non è in difficoltà in Iran: è coerente con la sua linea di politica estera prudente. Le frizioni col Papa? Si frequentino di più e potrebbe nascere una bella amicizia».

Kevin D. Roberts è il presidente della Heritage Foundation, una delle organizzazioni politico-culturali più influenti degli Stati Uniti, e della Heritage Action for America. Molto vicino al vicepresidente J. D. Vance, è voce ascoltata sia da lui sia da Donald Trump. Ci ha concesso una intervista in occasione del suo arrivo in Italia per la presentazione del libro Riprendere Washington per salvare l’America, pubblicato da Giubilei Regnani.

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intervista kevin d. roberts
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Trump stringe l’assedio a Cuba: nuove sanzioni contro il cuore economico del regime

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Trump stringe l’assedio a Cuba: nuove sanzioni contro il cuore economico del regime
Edifici residenziali fatiscenti e danneggiati costeggiano le strade dell'Avana, a testimonianza di anni di degrado e mancanza di manutenzione, in un contesto di persistente difficoltà economica (Getty Images)
Washington colpisce Gaesa, il colosso statale che controlla oltre il 40% dell’economia cubana, imponendo lo stop ai rapporti con L’Avana entro il 5 giugno. Diaz-Canel denuncia un attacco «genocida», mentre l’isola sprofonda fra blackout e crisi del turismo.
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