Fabio Amendolara
2025-10-08

Non si fermano nemmeno il 7 ottobre. Pro Pal di nuovo contro gli agenti

Ansa
Manifestanti in piazza nonostante i divieti nel giorno in cui si ricorda il massacro degli ebrei di due anni fa. A Bologna cariche della polizia, che usa gli idranti. A Torino sfilano in migliaia, con loro i sindacati autonomi.
7 ottobre

«Denunciata pure per il genocidio»

Giorgia Meloni (Ansa)
Giorgia Meloni: mezzo governo rischia di finire alla Corte internazionale, primo caso al mondo. Sergio Mattarella ricorda il pogrom. Michele Emiliano pensa alla Flotilla e cita Israele per sequestro.
meloni 7 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Campo largo piallato e appeso agli indesiderati

Giuseppe Conte ed Elly Schlein (Ansa)
Le scoppole rimediate con Ricci e Tridico hanno terremotato l’armata BrancaSchlein: in Campania, il segretario dem e Conte puntano su Fico ma, soprattutto, sul «reietto» De Luca ma solo perché porta voti. Così come Giani in Toscana e Decaro in Puglia.
campo largo

L’okkupatrice Salis vince l’impunità e brinda alle martellate degli Antifa

Ilaria Salis (Philippe Buissin/EP)
La maestrina di Monza evita la galera grazie agli accordi sottobanco che ha sempre demonizzato. Per lei l’Europarlamento ha smentito sé stesso, autorizzando un irrituale voto segreto. Altro che rivoluzionaria
ilaria salis
