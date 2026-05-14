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Giacomo Ferruti
2026-05-14

Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti

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Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti
Giulia Troncatti, fondatrice del Movimento Italiano Diritti Detenuti

Il Movimento Italiano Diritti Detenuti punta a riformare la cultura della pena in Italia, tutelando i diritti di chi è in carcere. Strumenti digitali, percorsi formativi e una rete di esperti per garantire un reale reinserimento sociale.

Scardinare l'idea della pena come vendetta per dare spazio a un modello rieducativo: nasce a Milano, su iniziativa di

Giulia Troncatti, il Movimento Italiano Diritti Detenuti. L'associazione punta a proteggere i diritti di chi è in carcere, garantendo concrete prospettive di futuro.
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diritti detenuti
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Meloni dà battaglia: «Con noi povertà calata»

Meloni dà battaglia: «Con noi povertà calata»
Giorgia Meloni (Ansa)
L’appuntamento in Senato, con la diretta televisiva, si trasforma in un super talk show, con Renzi nella parte del provocatore. Il premier: «Mi chiamate in aula solo per insultarmi». Poi rivendica il cambio di rotta sui bonus e la crescita dell’occupazione.

Giorgia Meloni si presenta al Senato, per il «premier time», già sapendo che la diretta tv trasformerà questo rito parlamentare in una specie di super-talk televisivo.

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giorgia meloni

Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore»

Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore»

Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio rivelatore. Prima di regalarci un inedito lasciato in eredità dal grande amico Bosso e un esperimento tra jazz e Michael Jackson.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
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Garlasco, tutti i «non ricordo» del carabiniere che fece foto «illecite» al fascicolo di Sempio

Garlasco, tutti i «non ricordo» del carabiniere che fece foto «illecite» al fascicolo di Sempio
L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in una immagine di archivio (Ansa)
  • Maurizio Pappalardo elude le domande nel procedimento su Mario Venditti: «Non so chi sia l’indagato. Prendo atto ora di queste immagini».
  • La famiglia Poggi e i Cappa querelano Giletti, «Le Iene» e la rivista «Giallo».

Lo speciale contiene due articoli.

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garlasco

Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 14 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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