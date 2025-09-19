Giorgio Gandola
2025-09-19

Un ministro inglese vuol legalizzare la sharia

Un ministro inglese vuol legalizzare la sharia
Regno Unito: il ministro dei Tribunali Sarah Sackman
La titolare dei Tribunali, Sarah Sackman, dice in Parlamento: «Le Corti islamiche devono essere accettate in nome della tolleranza anche se la legge coranica non è ammessa nel Regno Unito». E la collega agli Interni insulta chi sventola la bandiera nazionale.
Subscribe
regno unito

Un referendum sull’immigrazione. In Francia già 1,6 milioni di firme

Un referendum sull’immigrazione. In Francia già 1,6 milioni di firme
Philippe de Villiers (Getty Images)
  • L’iniziativa è stata lanciata dallo scrittore cattolico ed ex eurodeputato Philippe de Villiers ed è sostenuta dalle testate del gruppo Bolloré. «Oggi è il problema principale, se non facciamo nulla addio al nostro Paese».
  • Ennesima giornata di mobilitazione nel Paese transalpino: stavolta più partecipanti e meno scontri rispetto a quella turbolenta del 10 settembre. Gli arresti sono stati 181, i feriti 11.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
referendum immigrazione francia

Meloni sulla copertina dell’«Express». Altra botta all’armata BrancaSchlein

Meloni sulla copertina dell’«Express». Altra botta all’armata BrancaSchleinplay icon
Il periodico francese di sinistra l’ha definita «La donna forte d’Europa». Una «consacrazione» che segue le altre prime pagine conquistate dal premier in tutto il continente, dove la sua visione continua ad attecchire.
Subscribe
meloni copertina express

Almasri, punto per il centrodestra

Almasri, punto per il centrodestra
Giusi Bartolozzi (Imagoeconomica)
La Giunta per le autorizzazioni a procedere approva l’istanza per chiedere chiarimenti ai pm sulle indagini a carico del capo di gabinetto del dicastero, Giusi Bartolozzi.
Subscribe
caso almasri

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 settembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 19 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy