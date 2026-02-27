Ignazio Mangrano Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: un morto e oltre 20 feriti True Il tram della linea 9 deragliato a Milano, finendo fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone (Ansa)

Il convoglio della linea 9, diretto da piazza Repubblica verso Porta Venezia, è uscito dai binari poco dopo le 16 ed è finito contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto. Il bilancio provvisorio è di una vittima non ancora identificata e più di venti feriti, alcuni gravi. In corso gli accertamenti sulle cause.Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, causando una vittima e almeno venti feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto.Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio stava viaggiando da piazza Repubblica in direzione Porta Venezia quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Lazzaretto, è uscito dai binari. Il mezzo ha deviato rispetto al tracciato previsto, ha abbattuto un semaforo ed è finito contro l’angolo di un edificio, sfondando la vetrina di un ristorante.Nel deragliamento sarebbero state investite alcune persone. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di un uomo morto, non ancora identificato, e di oltre venti feriti. Diverse persone sono rimaste incastrate sotto il tram o tra le lamiere del convoglio: i vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini, e stanno lavorando per liberare un passeggero rimasto bloccato. Almeno quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze del 118, oltre alla polizia municipale, che ha delimitato l’area per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.Tra i passeggeri a bordo si sono vissuti momenti di panico. «Abbiamo sentito qualcosa sotto il tram, poi siamo caduti tutti e siamo stato sballottati tutti. Non abbiamo capito cosa è successo», racconta una donna che si trovava sul convoglio. Un altro ferito riferisce: «Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile. Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa». Un’altra passeggera spiega: «Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio. Ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all'autista. Mi sono venuti tutti addosso».Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il deragliamento. Le cause sono in corso di accertamento. Il mezzo coinvolto è un Tramlink di ultima generazione, entrato in servizio da poche settimane a Milano: un tram bidirezionale lungo 25 metri, composto da tre carrozze comunicanti e dotato di due cabine di guida. Le verifiche tecniche serviranno a stabilire se vi siano stati guasti o altri fattori all’origine dell’incidente.