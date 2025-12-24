True Alessandro Rico Macron voltagabbana: fa già affari con Putin Emmanuel Macron (Ansa)

Mentre gli europei si svenano pur di rinunciare al gas di Mosca, un’azienda francese si allea con una russa per fabbricare combustibile nucleare in Germania. Intanto il ministro Pistorius getta acqua sugli ardori bellicisti.Prima ancora di parlare con Putin, Macron già ricomincia a fare affari con lui. La duplice intesa si va consumando sul terreno dell’energia nucleare: la francese Framatome e la controllata della russa Rosatom, Tvel fuel company, sono in lizza per fabbricare combustibile nucleare in uno stabilimento a Lingen, nella Bassa Sassonia. Sulla Verità, ne avevamo scritto già a marzo 2024. Ieri, Politico ha ricordato che le autorità tedesche dovranno decidere entro poche settimane sul destino della joint venture. Framatome, sussidiaria dell’azienda di Stato transalpina Edf, utilizzerebbe componenti fornite da Tvel, che non sarebbe direttamente coinvolta nelle operazioni ma, appunto, consegnerebbe elementi essenziali alla produzione del combustibile. Il materiale fissile verrebbe impiegato da ben 19 reattori di era sovietica, sparsi in cinque Paesi membri dell’Ue in Europa orientale, oltre che da 15 reattori in Ucraina. Il tutto avviene proprio mentre Bruxelles, che ha rinnovato le sanzioni contro Mosca fino a luglio 2026, benché non abbia mai colpito il settore dell’atomo, si impegna a eliminare tutto il gas dello zar entro il 2027.È proprio all’intento di rendere indipendente il Vecchio continente, che si stanno aggrappando i socialdemocratici tedeschi, alla guida del Länder interessato dal progetto, per frenare il sodalizio francorusso. «Un tempo, la Germania ha dato a Gazprom l’accesso a un’infrastruttura energetica critica nel sito di stoccaggio di Rehden», ha detto a Politico il ministro dell’Ambiente della Bassa Sassonia, Christian Meyer, dei Verdi. Berlino, in quel modo, «è diventata vulnerabile al ricatto, quando Putin ha chiuso il gasdotto durante la crisi» del 2021, allorché la società russa ridusse le forniture e il Cremlino spinse per la realizzazione del Nord Stream 2. Il timore è che, stavolta, Rosatom si impossessi di tecnologie sensibili e porti avanti attività di spionaggio. Framatome, invece, a Politico ha spiegato che solo con la collaborazione di Tvel si riuscirà ad arrivare a una «soluzione europea che sia al 100% sovrana». Utilizzare materiali russi per rendersi autonomi dal prodotto finito, che è sempre russo: per i francesi, non c’è alcun paradosso.Lunedì, Gianluigi Paragone ha già illustrato, su queste colonne, la strategia di Emmanuel Macron, che dopo aver minacciato l’invio di truppe, ora vuol dialogare con Vladimir Putin. L’Ue, spiazzata, si è ritrovata pure costretta ad applaudire. Il punto è che in Europa continua ad arrivare petrolio russo attraverso le navi fantasma, ancorché bersagliate da Kiev; e a conflitto terminato, nel quadro dell’accordo sulle sfere di influenza tra Donald Trump e Vladimir Putin, congegnato dagli Usa anche per allentare i legami tra la Federazione e la Cina, potrebbero essere direttamente gli americani a rivenderci il greggio di Mosca, al triplo del prezzo di prima. Addirittura, ignorando i desiderata europei, la prima bozza di intesa con Washington prevedeva persino il ritorno del gas russo nel Vecchio continente.L’inquilino dell’Eliseo - che ieri ha difeso la Groenlandia dalle mire della Casa Bianca - constata un dato di realtà. E con la spregiudicatezza che lo contraddistingue, prova a riprendere il filo del discorso con l’autocrate là dove si era interrotto: all’ultima visita al Cremlino, due settimane prima che cominciasse l’«operazione speciale», con i due presidenti seduti agli antipodi del tavolo lungo sei metri, realizzato da un’azienda di Cantù.Che nell’intreccio sul nucleare sia coinvolta la Germania è un dato doppiamente interessante. Lo è perché il Paese è molto esposto sul fronte energetico, tanto che gli stoccaggi italiani hanno ormai superato quelli tedeschi: 77,3% di riempimento contro 61,1%, a fronte di un indice di riferimento Ue del 66,9%. E lo è perché la mossa del cavallo del leader più politicamente decotto d’Europa, attuata nel momento in cui i negoziati di Miami sono in stallo e il viceministro degli Esteri di Mosca ha rimandato a primavera il patto con gli Stati Uniti, scompagina il fronte dei volenterosi. All’indomani della frattura, in seno al Consiglio, sull’uso degli asset, favorita dalla rinnovata convergenza di Parigi con l’Italia di Giorgia Meloni.Non è un mistero che Friederich Merz fosse, insieme a Ursula von der Leyen, il principale fautore della confisca dei fondi detenuti dalla belga Euroclear. E sulla stampa internazionale, dal Financial Times in giù, fioccano i retroscena sul fastidio del cancelliere per il «tradimento» di Macron, anche se, ufficialmente, Berlino si è trincerata dietro il no comment, come Roma e Londra. In Germania, poi, dev’esserci qualche amarezza per un’occasione sfumata: quella dei colloqui di pace nella capitale tra Usa, Unione europea, Nato, Ucraina e Russia, non più di dieci giorni fa. Guarda caso, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un’intervista a Die Zeit, ha rovesciato la retorica apocalittico-bellicista, tanto di moda nel continente. A novembre, sosteneva che quella del 2025 sarebbe stata, probabilmente, «l’ultima estate di pace». Oggi sembra aver cambiato idea. Al segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, il quale ha invitato i cittadini a prepararsi a un conflitto simile «a quelli di cui fecero esperienza i nostri nonni e i nostri bisnonni», Pistorius ha replicato: «Non credo in uno scenario del genere. A mio avviso, Putin non ha intenzione di iniziare una guerra mondiale contro la Nato». Eliminare il pathos, certo, non è abbastanza per rinunciare al riarmo. A parte quello, alla Germania rischia di rimanere poco altro.