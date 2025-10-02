Nino Sunseri
and
Sergio Giraldo
2025-10-02

L’oro segna il 39° record da inizio 2025. Ecco i cinque motivi

  • Disavanzi globali su, sfiducia nelle banche centrali, shopping Cina, meno miniere: il metallo vola a 3.900 dollari. Boom argento.
  • La Bce: l’economia Ue ristagna perché punta su export e salari bassi. Proprio il mix che ha causato le tariffe...

Lo speciale contiene due articoli.

oro

Niente accordo fra partiti sul debito. Mezza America chiude i battenti

Chuck Schumer (Getty Images)
Attività federali non essenziali sospese dopo la mancata quadra sulla legge di spesa. Sullo stallo pesa il muro dei dem per i sussidi alla sanità. L’ultimo shutdown costò 11 miliardi. JD Vance: se continua dovremo licenziare.
usa shutdown

Trump sottomette Pfizer sui prezzi

Donald Trump (Ansa)
Al contrario di Ursula Von der Leyen, che in passato ha chinato il capo a Big Pharma, il tycoon ha costretto il colosso ad abbassare i costi dei farmaci per i consumatori americani.
trump big pharma

Perfino una toga sbugiarda Bassetti: cade anche la favola dell’aggressione

Matteo Bassetti (Imagoeconomica)
La virostar denunciò un uomo per avergli rivolto minacce durante una presentazione a Sanremo nel 2022. Ora un giudice di Imperia ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste: «Nessuna intimidazione».
bassetti

Scuola, 600.000 euro per le migliori filiere del modello 4+2

iStock

La Fondazione per la scuola italiana stanzia 600.000 euro per premiare le venti filiere del modello 4+2, che prevede diploma in quattro anni e due di specializzazione. Fondi destinati a innovazione didattica, internazionalizzazione e orientamento.

scuola
