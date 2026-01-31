True Carlo Tarallo L’opposizione scimmiotta i partigiani per un convegno sulla remigrazione Ansa

Un manipolo di deputati (Pd, M5s, Avs, +Europa e Azione) occupa la sala della Camera e fa annullare la conferenza stampa voluta dal leghista Furgiuele. Calpestata la Costituzione sulle note di «Bella ciao».Una grottesca sceneggiata, con qualche tratto di involontaria comicità, quella che ha visto ieri come teatro la sala stampa della Camera dei deputati, dove la programmata conferenza stampa promossa dal deputato leghista Domenico Furgiuele, vicino a Roberto Vannacci, per il lancio della raccolta firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare sulla remigrazione, è stata bloccata dai parlamentari d’opposizione e poi definitivamente annullata. La conferenza, già al centro di feroci polemiche nei giorni scorsi, prevedeva gli interventi dei promotori della proposta di legge, tra i quali Casapound (già protagonista nel 2011 di un’iniziativa alla Camera su Ezra Pound e contro l’usura), il Veneto Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.Poco prima che l’iniziativa abbia inizio, la sala viene occupata da una brigata di deputati di Pd, M5s, Avs e Azione (tra gli altri Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, Filippo Sensi, Arturo Scotto, Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Gilda Sportiello, Carmela Auriemma, Gianni Cuperlo). Furgiuele si siede al banco dei relatori ma al posto dei suoi invitati ci sono i parlamentari d’opposizione, che sventolano la Costituzione e cantano Bella ciao. Il parapiglia è, in realtà, contenuto: qualche leggero spintone e qualche parolaccia, nessun episodio violento o comunque da rivedere al Var, le classiche urla «Via i nazisti dalla Camera!» alle quali si ribatte con «La democrazia di cui vi riempite la bocca qui non viene rispettata!» e via così. Gustoso lo scambio di battute tra Furgiuele e Ricciardi del M5s: «Lui, è quello che ha fatto la decima in Aula», dice Ricciardi indicando il leghista; «Certo che l’ho fatta! Infatti il presidente della Camera mi ha cacciato», risponde un impagabilmente flemmatico Furgiuele. Ridono un po’ tutti: i tempi sono cambiati, si pensa più a fare i video per i social che a fronteggiarsi con asprezza. Per recuperare almeno qualche insulto degno di nota occorre accontentarsi di un «Oh cretino, abbassa il tono» (Furgiuele a Cuperlo) con risposta «Oh stupido!» (Cuperlo a Furgiuele), con Ricciardi che commenta con malignità: «Furgiuele che dà dello stupido a Cuperlo è già qualificante». Gli «ospiti» dunque nella sala stampa non ci sono, e mai entreranno: per la prima volta nella storia di Montecitorio, infatti, la conferenza stampa, così come tutte le altre previste per la giornata, viene annullata per motivi di ordine pubblico. Furgiuele tenta un blitz da un altro ingresso, ma niente da fare: i protagonisti della (non) conferenza stampa si radunano così all’esterno del palazzo, protestano, urlano a favor di telecamere: «Antifascisti mafiosi!» e a Riccardo Magi, che espone una foto di Giacomo Matteotti, qualcuno risponde «Matteotti sta bene dove sta» (ironia della sorte, Ricciardi rivela un paio di ore dopo su X che la prossima iniziativa programmata da Furgiuele, dal titolo assai meno divisivo «Dal made in Italy al made by italians, verso il diritto alla bellezza e alla felicità» si svolgerà nella Sala Matteotti di Montecitorio. Al termine della giornata la sensazione è che tutti i protagonisti abbiano raggiunto il loro obiettivo: la sinistra può vantarsi di «aver impedito l’ingresso dei nazisti in Parlamento» mentre Furgiuele e i suoi hanno conquistato i titoli dei siti e dei tg e possono gridare alla censura antidemocratica. Suscita ilarità più che stupore il commento della capogruppo Avs alla Camera, Luana Zanella, che propone di «giungere a una regolamentazione che escluda l’ospitalità a gruppi che si richiamano all’ideologia fascista, come quelli che predicano la remigrazione e che praticano la violenza»: Daspo a vita da Montecitorio quindi anche ai gruppi, ai gruppetti e gruppettari dei centri sociali che sfasciano le città e aggrediscono le forze dell’ordine. All’insegna della più profonda amarezza il commento che l’europarlamentare Roberto Vannacci affida a Facebook: «Oggi a Montecitorio», denuncia Vannacci, «è morta la democrazia. A un parlamentare è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni in uno spazio della Camera dei deputati e in un evento regolarmente autorizzato, programmato e pianificato. Una formazione chiassosa di parlamentari di sinistra, guidati da Bonelli, ha occupato l’Aula causando problemi di sicurezza e facendo annullare non solo quella ma tutte le conferenze stampa organizzate nella giornata. Quando si lascia decidere a una sola fazione del Parlamento chi può parlare e chi no, la democrazia è morta e la tirannia impera. I primi a violare uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale», aggiunge Vannacci, «sono stati questi sgangherati parlamentari che, evidentemente, non conoscono l’articolo 21 oppure lo applicano solo a loro uso e consumo secondo una rodata consuetudine della sinistra (puoi parlare solo se la pensi come me). Mi auguro un deciso intervento del capo dello Stato che è garante e custode della nostra Costituzione». «Ritengo», sottolinea il leader della Lega, Matteo Salvini, «che interrompere una discussione, un ragionamento, una conferenza stampa, un incontro pubblico di qualcuno che legalmente ne ha fatto richiesta, non sia democratico, non sia civile, non sia tollerabile».