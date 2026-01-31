True Fabio Amendolara L’Ice in Italia grazie a Renzi e Napolitano Ansa

Minoranza scatenata per la presenza degli agenti Usa al seguito della delegazione olimpica americana. Ma l’accordo bilaterale tra Viminale e dipartimento per la Sicurezza interna statunitense fu ratificato nel 2014 dall’allora governo a guida Pd.C’è un accordo bilaterale che arriva da lontano e che rafforza la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto alle forme gravi di criminalità e terrorismo. E che riporta nel perimetro della realtà le ipotesi circolate negli ultimi giorni sulla presenza in Italia, per le olimpiadi di Milano-Cortina, di uomini dell’Ice, letteralmente «Immigration and customs enforcement», struttura finita di recente nel mirino delle proteste per gli arresti a Minneapolis, in Minnesota, del gennaio scorso, che hanno visto anche la morte di due persone per mano dei suoi agenti. Si tratta di un’agenzia federale con compiti interni ed esteri: applicazione delle leggi sull’immigrazione negli Usa e indagini su reati transnazionali fuori dal confine. Il governo italiano (il quarto di matrice berlusconiana), al momento della ratifica, era rappresentato dal ministro dell’Interno leghista Roberto Maroni, e quello statunitense (in quel momento guidato dal dem per eccellenza Barack Obama) lo siglarono il 28 maggio 2009. È timbrato, tradotto e firmato. E soprattutto ratificato. Ed ecco cosa prevede: «scambio e raffronto automatizzato», caso per caso, di «dati dattiloscopici e profili Dna» per indagini e prevenzione; «trasmissione di […] dati personali solo in presenza di riscontri e nel rispetto delle leggi nazionali»; compresi «limiti rigorosi all’uso dei dati», ma anche «obblighi di sicurezza, tracciabilità, cancellazione e tutela della privacy». Non creava strutture parallele, né sostituiva la cooperazione giudiziaria. Ma, soprattutto, fu stabilito che sarebbe rimasto attivo «a tempo indeterminato (anche se modificabile nei contenuti su richiesta di una delle due parti e in qualsiasi momento, ndr)». La formula è quella classica degli atti internazionali, solenne e vincolante. Non è un protocollo tecnico, né una circolare di polizia. È un accordo politico fra due governi. E non incide, come viene precisato testualmente, «sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti». Garanzie rispettate, insomma. Passano gli anni. L’accordo resta lì, come tutti gli accordi internazionali che attendono il passaggio decisivo: il Parlamento. E quel passaggio arriva nel 2014. Non con un decreto o con un atto amministrativo, ma con una legge dello Stato. Il 3 luglio 2014 viene promulgata la «Legge numero 99», che autorizza la ratifica e dispone la piena esecuzione dell’accordo firmato cinque anni prima. Il testo è secco: «Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo» sancito «a Roma il 28 maggio 2009». E ancora: «Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo […] a decorrere dalla data della sua entrata in vigore». Qui la catena istituzionale si chiude. Il presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano. Un nome che, per anni, è stato indicato come garanzia assoluta di equilibrio costituzionale, punto di riferimento anche e soprattutto per quella sinistra progressista che oggi storce il naso e alimenta proteste. La legge è controfirmata dal presidente del Consiglio Matteo Renzi (che ora sui social usa l’argomento Ice di sfuggita per punzecchiare Giorgia Meloni), dal ministro degli Affari esteri Federica Mogherini, dal ministro dell’Interno Angelino Alfano ed è vistato dal Guardasigilli Andrea Orlando. Proprio quest’ultimo deve essere stato colpito da un attacco di memoria selettiva. E, tramite il suo profilo Instagram, ha affermato: «La presenza dell’Ice non è compatibile né con la cultura costituzionale del nostro Paese né con l’appuntamento che si celebrerà». Ma è in ottima compagnia: tutti i partiti di opposizione, da Rifondazione comunista ad Azione, compresi Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza dei Verdi e Sinistra, Più Europa e Italia viva, manifesteranno oggi a Milano. Prevista la presenza della Cgil e dell’Anpi. L’appuntamento è in piazza XXV Aprile alle 14.30. E c’è una raccomandazione: tutti con i fischietti per emulare le proteste in Minnesota. Non è l’unica. Sabato 7 scenderanno in piazza i centri sociali con la partecipazione dell’area antagonista. Il ritrovo è alle 15 in piazza Medaglie d’Oro, a poca istanza dal Villaggio Olimpico. Tutti, però, dimenticano chi ha varato quella legge. Che contiene un punto centrale: chi applica l’accordo e come? Per l’Italia è «il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno». Per gli Stati Uniti, invece, «il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza interna». Qui entra in scena l’ufficio che oggi fa discutere. Homeland security investigations. Non è un corpo autonomo. È definito nei documenti ufficiali americani come «un’importante agenzia federale di polizia all’interno del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs)» . Dipende dal «Department of homeland security, non agisce in proprio. Indaga, come scritto testualmente, «su reati su scala globale, in patria, all’estero e online». I compiti sono elencati senza enfasi: traffico di persone, criminalità organizzata transnazionale, sfruttamento minorile, frodi, violazioni delle sanzioni e terrorismo. E sempre dentro un perimetro di cooperazione che l’accordo bilaterale del 2009 circoscriveva con cura. Il paradosso è tutto qui. Quella legge del 2014 va bene quando la firma Napolitano, quando la vota un Parlamento a maggioranza progressista (che l’ha finanziata, all’epoca, per oltre 10 milioni di euro), quando la esegue un governo guidato da Renzi. Non va più bene se dentro quel quadro normativo si muove l’ufficio americano previsto dalla stessa architettura giuridica (di poche righe e con in allegato proprio il protocollo firmato da Maroni nel 2009). In coda al testo, infine, c’è un’indicazione: «La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato». Parole precise. Che restano in vigore, producendo effetti, finché quella legge non verrà modificata o abrogata. Resta al palo un argomento che è utile solo alla protesta di piazza, ma che è irrilevante sul piano giuridico. Con buona pace dell’ex Guardasigilli Orlando.