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 Ignazio Mangrano
2026-03-16

Serie A, confronto con Fisco e Inps sui conti dei club

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Serie A, confronto con Fisco e Inps sui conti dei club
Getty Imasges
Nella sede della Lega Serie A dirigenti del calcio e istituzioni si sono confrontati sulla sostenibilità economico-finanziaria delle società. Presenti il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, l’Inps e l’Agenzia delle Entrate. Al centro trasparenza dei bilanci e nuovi strumenti di controllo.
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serie a
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Cochi Ponzoni: «Cantavo nelle osterie con artisti e malavitosi»

Cochi Ponzoni: «Cantavo nelle osterie con artisti e malavitosi»
Cochi Ponzoni (Imagoeconomica)
Il comico: «Era una Milano folkloristica, un amico rubò un Tir di camomilla e non sapeva che farsene. In Rai tenevano me e Pozzetto a freno. Oggi la comicità è più dozzinale».

Cochi Ponzoni, ha partecipato a Sanremo 2026, interpretando E la vita, rivisitata, con Paolo Rossi, Paolo Jannacci, J-Ax, nel gruppo denominato J-Ax Ligera County Fam.

«L’idea è nata da J-Ax che voleva mescolare il suo linguaggio, un po’ di rapper e e un po’ di cantante particolare, con una canzone tradizionale ad impronta cabarettistica evocante il mondo della Milano degli anni Settanta e del dopoguerra per cui il gruppo, questa ligera, rappresenta un po’ quella situazione milanese di personaggi folkloristici della malavita romantica del dopoguerra».

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intervista cochi ponzoni

Dimmi La Verità | Francesca Ronchin: «La sinistra spadroneggia sulle associazioni degli italiani all'estero»

Dimmi La Verità | Francesca Ronchin: «La sinistra spadroneggia sulle associazioni degli italiani all'estero»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 marzo 2026. La nostra Francesca Ronchin ci rivela i dettagli dell'egemonia della sinistra nelle associazioni degli italiani all'estero.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Algoritmo senza scrupoli: nei giochi di guerra l’IA ricorre al nucleare

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Algoritmo senza scrupoli: nei giochi di guerra l’IA ricorre al nucleare
iStock
Uno studio del King’s College di Londra mette alla prova i principali modelli di intelligenza artificiale in simulazioni di crisi geopolitiche. Nel 95% dei casi l’escalation termina con l’uso di armi nucleari tattiche: per gli algoritmi la vittoria strategica conta più di qualsiasi tabù morale.
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intelligenza artificiale

Tajani: «Siamo alla guida dell'operazione Aspides, ma le missioni non sono allargabili a Hormuz»

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Tajani: «Siamo alla guida dell'operazione Aspides, ma le missioni non sono allargabili a Hormuz» play icon

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri a margine del Consiglio Affari esteri che si è svolto a Bruxelles.

tajani hormuz
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