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Francesco Borgonovo
2026-05-07

L’Ue si vanta di proteggere la libertà mentre censura chiunque dissenta

L’Ue si vanta di proteggere la libertà mentre censura chiunque dissenta
(Ansa)
Bruxelles avvisa: i nostri valori a rischio. Ma sono proprio i suoi burocrati a minacciarli.

Non vediamo l’ora di assistere al grande evento. Parliamo di una occasione davvero imperdibile: la festa dell’Europa che si celebra sabato. A Roma verrà srotolata una bandiera europea di dimensioni record e saranno illuminati di blu Campidoglio e Colosseo. A Ravenna il sindaco del Pd farà suonare la banda e ha chiamato in piazza i cittadini. A Torino ci saranno musica e conferenze, idem a Bologna. Tutto davvero meraviglioso.

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L’economia cala ma i tassi saliranno

L’economia cala ma i tassi saliranno
Christine Lagarde (Ansa)
L’indice Pmi della produzione dell’Eurozona scende a 48,8. Malgrado la contrazione in atto, la Bce è pronta ad alzare il costo del denaro. Cipollone: «Scenario cambiato».

La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente comporta due possibili conseguenze dense di rischi: da un lato una crescita dell’inflazione, legata all’aumento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti che si riflette sui prezzi al consumo. Dall’altra il rallentamento della crescita economica, con l’incubo che possa addirittura trasformarsi in recessione.

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La Finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli

La Finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli
Alessandro Giuli (Imagoeconomica)
Le Fiamme gialle sono intervenute dopo una segnalazione interna per vagliare alcuni finanziamenti concessi dalle commissioni a pellicole come «Tradita» con la Arcuri o il biopic su Gigi D’Alessio. Diktat di Schlein a Giuli: «Dialoghiamo ma sulle nostre idee».

Che il ministero della Cultura dissipi centinaia di milioni di euro per finanziare produzioni cinematografiche quantomeno discutibili, per usare un eufemismo, è un dato di fatto, accertato negli ultimi mesi da molti (anche se non tutti: qualche coraggioso giapponese resiste nelle ridotte della mangiatoia di Stato) protagonisti del settore.

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Iran, Cina, Africa e libertà religiosa. I dossier di Rubio, oggi in Vaticano

Iran, Cina, Africa e libertà religiosa. I dossier di Rubio, oggi in Vaticano
Marco Rubio (Ansa)
Il capo della diplomazia Usa è arrivato a Roma, dove stamani vedrà il Santo Padre. Tra gli obiettivi non solo ricucire, ma anche presentare le proprie rimostranze sugli accordi con il Dragone (siglati nel 2018 da Parolin).

È notevole l’attesa che si registra per la visita di Marco Rubio in Vaticano. Il capo del Dipartimento di Stato americano incontrerà stamane Leone XIV e il cardinal segretario di Stato, Pietro Parolin, mentre domani vedrà Giorgia Meloni alle 11.30 e, a seguire, avrà colloqui bilaterali con Antonio Tajani e Guido Crosetto.

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Trump: «Intesa entro settimana prossima». Parigi invia una nave

Trump: «Intesa entro settimana prossima». Parigi invia una nave
Donald Trump (Ansa)
  • Donald vuole l’accordo prima del suo viaggio in Cina. Teheran frena: «Ancora punti inaccettabili». Macron sente Pezeshkian.
  • Il ministro degli Esteri, Wang Yi, incontra il suo omologo iraniano: «Guerra illegittima, il cessate il fuoco non ammette ritardi».

Lo speciale contiene due articoli

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