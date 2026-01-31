True Maurizio Belpietro Gli stranieri che delinquono spediti in galera a casa loro Mette Frederiksen, primo ministro danese (Ansa)

Il governo (socialista) della Danimarca: «Chi si macchia di reati per almeno un anno di detenzione sarà espulso». Ovviamente non basta dirlo: servono accordi e volontà politica. Ma se qualcuno dà l’esempio...Non lo dite a Ilaria Salis, che mostrandosi in catene e denunciando le condizioni degradanti delle carceri ungheresi è riuscita a conquistare un seggio al Parlamento europeo. Ma secondo la Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, le prigioni italiane sono peggiori di quelle di Budapest. Infatti, il nostro Paese colleziona una condanna dopo l’altra per il trattamento inumano cui sottopone i detenuti e gli imputati. Il tema su cui battono i giudici di Strasburgo è quasi sempre il sovraffollamento: dietro le sbarre ci sarebbe il doppio degli «ospiti» consentiti. Problema annoso. Infatti, per ridurre il numero delle persone trattenute, nel passato si è fatto ricorso a una serie di escamotage, tra cui cancellare i reati oppure ridurre d’imperio le pene. Nel primo caso, con la ministra dei migliori Marta Cartabia si è fatto in modo che alcune violazioni del codice penale fossero perseguibili solo a querela di parte, in modo da far sparire un po’ di cause dai tribunali e poter dichiarare di aver ridotto l’arretrato giudiziario. Nel secondo, si sono varate amnistie e indulti con il solo obiettivo di rilasciare i condannati prima che avessero scontato per intero la pena.Tuttavia, le furbizie nazionali hanno sempre avuto vita breve, perché una volta svuotate le celle con queste astuzie, dopo un po’ tornavano a riempirsi. Infatti, ora siamo di nuovo ai massimi della capienza. In totale, il numero dei detenuti avrebbe raggiunto quota 63.000 a fronte di una disponibilità di posti in guardina che raggiunge a malapena le 40.000 unità. Nel carcere romano di Regina Coeli il tasso di sovraffollamento ha toccato il 187 per cento, mentre in quello di Milano, San Vittore, siamo al 230 per cento. In media però si supera il 100 per cento in tutti i reclusori della penisola. Oltre alle condanne della Cedu, che continuano ad arrivare, è evidente che prima o poi il bubbone è destinato a scoppiare. Anche perché, come abbiamo raccontato di recente, dietro le sbarre ci sono molti stranieri e la maggioranza è costituita da detenuti di fede musulmana, che in cella hanno anche i loro imam, alcuni dei quali radicalizzati. Una situazione esplosiva, che mischia il disagio per le condizioni degradanti di alcune prigioni all’integralismo islamico, con conseguenze potenzialmente disastrose.Che fare di fronte a tutto ciò? Mica si possono aprire i cancelli o abolire i reati come si è fatto finora. Una soluzione, tuttavia, arriva dalla civilissima Danimarca, regno governato da una premier socialdemocratica, Mette Frederiksen. L’idea è semplice: rispedire a casa tutti i detenuti stranieri che hanno ricevuto una pena superiore a un anno. A proporla è il ministro dell’Integrazione, il socialdemocratico Kaare Dybvad, secondo il quale i criminali stranieri condannati per reati gravi, come aggressione aggravata e stupro, dovrebbero essere espulsi. La misura servirebbe a svuotare le celle, ma anche a inasprire la politica sull’immigrazione.Ebbene, se noi seguissimo l’esempio di uno dei Paesi scandinavi considerati più tolleranti godremmo dello straordinario beneficio non solo di liberarci di migliaia di criminali, ma anche di svuotare le carceri. Come abbiamo ricordato di recente, oggi in prigione ci sono più di 20.000 stranieri. Se questi venissero rispediti a casa, i penitenziari italiani si alleggerirebbero di un terzo degli «ospiti» e avremmo risolto il problema del sopraffollamento e perfino delle condanne della Cedu. Adottando una politica simile, ci priveremmo anche di un esercito di potenziali recidivi, che una volta tornati in libertà spesso tornano a delinquere. Spacciatori, ladri, stupratori, perché di questo parliamo quando si fa riferimento ai detenuti stranieri. Per l’Italia sarebbe un affare anche se si dovesse sobbarcare le spese per riportarli a casa. Certo, poi bisogna sempre pregare che i Paesi da cui provengono siano disposti a riprendersi i pregiudicati e la cosa non è affatto scontata, perché a nessuno piace importare criminali, anche se di casa.Però, a prescindere dagli aspetti pratici e anche dalla fattibilità dell’operazione, il fatto che un governo socialdemocratico pensi di organizzare dei charter per riportare nei loro Paesi i delinquenti, dimostra che in Europa il vento sta cambiando e solo da noi ci si scandalizza a sentir parlare di remigrazione.