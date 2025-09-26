Paola Bulbarelli
2025-09-26

Ruan Chuping: «Rafforziamo il dialogo Oriente-Occidente»

Ruan Chuping: «Rafforziamo il dialogo Oriente-Occidente»
Un modello Keqiao SS 2026 durante la Milano Fashion Week. Nel riquadro, Ruan Chuping
La direttrice del Centro per i servizi delle industrie creative del distretto cinese di Keqiao, che ha stretto un accordo triennale con la Camera nazionale della moda: «La collaborazione porta opportunità. Uniamo artigianalità e un forte sistema industriale».
Subscribe
keqiao

I fondi speculativi «spogliano» Cucinelli: sanzioni russe violate. Titolo giù del 17%

I fondi speculativi «spogliano» Cucinelli: sanzioni russe violate. Titolo giù del 17%
Brunello Cucinelli (Imagoeconomica)
Il gruppo nega: a Mosca solo il 2% dei ricavi, adesso valutiamo azioni legali. Dopo la sospensione, il tracollo a Piazza Affari.
Subscribe
brunello cucinelli

Sul Ponte in campo un giudice «giallorosso»

Sul Ponte in campo un giudice «giallorosso»
Plastico del Ponte sullo Stretto (Imagoeconomica)
Un documento della Corte dei conti esce dal piano della legittimità e avanza valutazioni di merito su una delibera del Cipes. La toga che lo ha firmato è Valeria Franchi, un ex membro dello staff di Bellanova (e poi di Patuanelli) nel governo Conte 2.
Subscribe
ponte messina

«Niente paracetamolo alle gravide». Ma il post dell’azienda viene rimosso

«Niente paracetamolo alle gravide». Ma il post dell’azienda viene rimosso
Nel riquadro, Andrea Baccarelli, preside della T.H. Chan school of public health di Harvard. (IStock)
Il messaggio del 2017 sul Tylenol darebbe ragione all’amministrazione Usa, che l’ha sconsigliato alle gestanti Intanto, la stampa progressista prova a screditare lo scienziato italiano che ha trovato nessi farmaco-autismo.
Subscribe
paracetamolo gravide

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Ancora sviluppi sulla gestione del Covid»

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Ancora sviluppi sulla gestione del Covid»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 settembre 2025. Il capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, ci rivela gli ultimi clamorosi sviluppi emersi sulla gestione della pandemia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy