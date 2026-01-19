{{ subpage.title }}

Ignazio Mangrano
2026-01-19

L'India si muove tra crescita sostenuta e nuovi spazi per gli scambi con l’Europa

L'India si muove tra crescita sostenuta e nuovi spazi per gli scambi con l’Europa
Deloitte prevede una crescita del Pil indiano tra il 7,5 e il 7,8% nel 2025-26, trainata da domanda interna e servizi. In parallelo, si rafforzano i rapporti economici con l’Europa e l'Italia, come mostra il Vinitaly India Roadshow di Nuova Delhi.
La misura più educativa è rimpatriare lo straniero che non rispetta le leggi

La misura più educativa è rimpatriare lo straniero che non rispetta le leggi
iStock
La scuola è già molto inclusiva, ora sia pure autorevole. E insegni che fare il male costa.

Dicono tutti la stessa cosa, ripetono a pappagallo le stesse banalità. Silvia Salis, sindaco di Genova, sostiene che per farla finita con la violenza dei maranza accoltellatori si debba ascoltare il disagio dei ragazzi e «potenziare l’educazione sessuo-affettiva». Patrizia Imperato, procuratore minorile a Napoli, afferma che si devono versare «più fondi al sociale». Walter Veltroni sul Corriere della Sera chiama in causa «il male di vivere adolescenziale» e spiega che il disagio sociale «non si risolve soltanto inasprendo le pene». Dario Ianes, psicologo dell’educazione, ribadisce che «punire non serve» e che per una scuola sicura è necessaria l’inclusione. Maurizio Ambrosini, su Avvenire, ha la soluzione a ogni problema: «Integrare». E dettaglia: «Il problema non si risolverà con la mera repressione del crimine, e nemmeno con un’impossibile (e deleteria) remigrazione. Servono interventi su almeno tre piani: politiche dell’edilizia sociale e per il risanamento delle periferie; misure per il sostegno del successo educativo e la prevenzione del disagio minorile; interventi a favore dell’aggregazione, dello sport e del tempo libero. Più giovani saranno socialmente integrati e messi in condizione di aspirare a un futuro migliore, più sicure diventeranno le nostre città».

Salis cura i maranza con i corsi sull’amore. L’unica soluzione è la remigrazione

Salis cura i maranza con i corsi sull’amore. L’unica soluzione è la remigrazione
Silvia Salis (Ansa)
Per il sindaco dem di Genova bisogna insegnare ai maranza l’affettività. Intanto nella sua città le richieste di misure cautelari per i ragazzi sono cresciute del 55%. E nel mese di dicembre le rapine violente sono state almeno 17, anche nelle vie più centrali.
Meloni a Seul: «Tra Italia e Corea grande potenziale inespresso»

Meloni a Seul: «Tra Italia e Corea grande potenziale inespresso»play icon

«Le nostre nazioni condividono molti valori, una vocazione verso la creatività e l’innovazione pur rimanendo ancorate alla loro tradizione, e dal mio punto di vista condividono un potenziale – nonostante i nostri rapporti bilaterali siano estremamente solidi – inespresso straordinario che siamo ovviamente qui per esplorare e portare avanti». Così Giorgia Meloni in apertura dell’incontro bilaterale con il presidente coreano Lee Jae-Myung. Nelle dichiarazioni congiunte nella Blue House di Seul al termine del bilaterale, il premier ha spiegato che «Rafforzare il nostro partenariato economico è una delle tre priorità» di cui si è discusso, insieme a quella di puntare su «catene del valore più forti e sicure» e a dare «maggiore sistematicità al coordinamento politico».

L’Air Force Renzi svenduto a 1 euro. Costò 168 milioni, sarà smerciato a pezzi

L’Air Force Renzi svenduto a 1 euro. Costò 168 milioni, sarà smerciato a pezzi
Fu richiesto dall’ex premier per le missioni all’estero e pagato oltre i valori di mercato, ma non ci salì mai. Poi Etihad, i proprietari, l’hanno regalato ai commissari di Alitalia. Si stima un danno erariale da 40 milioni.

Ballano almeno 40 milioni di euro. E nessuno li restituirà mai agli italiani. È la differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato tra anticipo e canoni prima dello stop del 2018 per l’Airbus A340-500, noto come «Air Force Renzi», e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato, stimati tra 15 e 30 milioni di euro da una consulenza tecnica depositata alla Procura di Civitavecchia, senza che allo Stato sia rimasto alcun bene. A certificare simbolicamente questa sproporzione è l’epilogo dell’operazione: come anticipato dal Corriere, nel 2023 l’aereo è stato ceduto per un euro, dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni istituzionali.

