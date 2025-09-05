Rita Fenini
2025-09-05

In scena agli Uffizi una grande mostra sul Settecento

Con circa 150 opere allestite nelle sale al piano terra della Galleria, agli Uffizi di Firenze è in mostra (sino al 28 novembre 2025) tutto il fascino del Settecento. Oltre a straordinari dipinti di Goya, Canaletto, Tiepolo e Vigée le Brun, esposte anche preziose ceramiche, mobili, sculture e stampe, molte delle quali mai viste prima o nascoste al pubblico da più di un decennio. E grande novità: un restauro live

Visti i precedenti, fatemi ministro

Il ministro della Salute Orazio Schillaci (Imagoeconomica)
Mascherine, lockdown, vaccini: avevo ragione, ma mi hanno radiata. E considerato che Schillaci resta il titolare della Salute, a guidare il dicastero potrei andarci anche io.
«La regina dell'autostima»: tra Robin Hood e la Casa di Carta

(Amazon MGM Studios)

Il 6 settembre su Amazon Prime la nuova serie coreana, dove per la geniale protagonista il furto diventa funzionale alla morale e al sogno di un mondo più giusto.

Scudo penale per i sanitari. Esame di maturità e avvocati: ok dall’esecutivo alle riforme

Orazio Schillaci e Giuseppe Valditate (Ansa)
I medici saranno perseguibili solo in caso di colpa grave. Via libera dal cdm pure alla bocciatura di chi non sosterrà l’orale. Previsti nuovi ingressi di stranieri regolari.
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco cos'è successo a Viterbo: il caso dei terroristi turchi»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara ci racconta il caso dei due turchi armati arrestati a Viterbo.

