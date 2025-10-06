Gemma Gaetani
2025-10-06

Il pollo arrosto è crunchy. Musica per le orecchie ma soprattutto per il palato

Il pollo arrosto è crunchy. Musica per le orecchie ma soprattutto per il palato
iStock
In Italia si sta diffondendo l’inglesismo che indica non solo la croccantezza della carne nella sua interezza, ma anche una percezione che va oltre il gusto. È il «sesto senso».
Subscribe
salute e benessere

Cinque mete italiane da scoprire con calma in autunno

True
Cinque mete italiane da scoprire con calma in autunno
iStock

Dalla luce dorata di Roma ai colori dell’Alto Adige, passando per Firenze, Matera e Palermo: l’autunno è la stagione ideale per esplorare l’Italia con ritmi lenti, tra bellezze d’arte, natura, sapori autentici e indirizzi speciali.

Subscribe
turismo

Sandro Mazzola: «Non demoliranno l’effetto San Siro»

Sandro Mazzola: «Non demoliranno l’effetto San Siro»
Sandro Mazzola (Getty Images)
L’ex campione nerazzurro: «Il Meazza ha fatto la storia del calcio e questa deve continuare anche nel nuovo impianto. C’è un derby tra chi vuole abbatterlo e chi no. Ma i tifosi lì dentro ci spingevano a dare il massimo».
Subscribe
intervista sandro mazzola

La sinistra devota a Marx prova a manipolare il cinema. Ma quel «treno» è passato

La sinistra devota a Marx prova a manipolare il cinema. Ma quel «treno» è passato
Una foto di scena del fantasy «Snowpiercer» con Chris Evans e Tilda Swinton firmato dal coreano Bong Joon. Nel riquadro una tavola del fumetto
Ripubblicato, in versione integrale, il fumetto che ha ispirato il film «Snowpiercer» sulla ribellione dei poveri nei vagoni. I compagni si specchiano ignorando il presente.
Subscribe
cinema

«Per vendere il vino bisogna fare cultura. I dazi? Sono Bce e Ue»

«Per vendere il vino bisogna fare cultura. I dazi? Sono Bce e Ue»
Sandro Boscaini (Ansa)
Sandro Boscaini, mister Amarone di Masi Agricola: «I problemi più gravosi sono svalutazione del dollaro e tassi. La vendemmia? È andata bene».
Subscribe
intervista sandro boscaini
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy