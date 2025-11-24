2025-11-24
Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 novembre
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 24 novembre con Carlo Cambi
In Danimarca lo Stato leva già la prole se la madre non passa un «test». Non è più un’ipotesi così assurda neppure qui, dopo le scelte del tribunale dei minori dell’Aquila. C’è da abbattere il Grande fratello in famiglia.
Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.