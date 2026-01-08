{{ subpage.title }}

Mirella Molinaro
2026-01-08

A processo per stupro ma era libero

Ansa
Il clandestino accusato di aver ucciso Aurora Livoli fu già condannato ed era imputato in un altro procedimento per violenza carnale. Eppure non si trovava in custodia.

Aveva diversi precedenti penali, ma il suo casellario giudiziario risultava «illibato», così Emilio Gabriel Valdez Velazco circolava liberamente nonostante fosse stato già denunciato nel 2025 per una violenza sessuale commessa a Cologno Monzese ai danni di una diciannovenne. È quanto emerge sul peruviano di 57 anni indagato per l’omicidio di Aurora Livoli, la diciannovenne trovata senza vita a Milano lo scorso 29 dicembre. Nei confronti dell’uomo era stata avanzata una richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata nel 2025 che si aggiungeva a una condanna già ottenuta nel 2019, ma probabilmente per un «errore», quest’ultima non risultava.

omicidio aurora livoli

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 gennaio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'8 gennaio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Torniamo brutti, sporchi e cattivi: solo così si difende il territorio

Ansa
Gli extracomunitari, specialmente i musulmani, ci percepiscono come deboli e ciò li incentiva a tentare di sottometterci. La popolazione deve mandare segnali differenti da quanto fatto sinora: qui è casa nostra.

Sporchi, brutti e cattivi. L’anno è cominciato maluccio. Ci sono innumerevoli video della notte di San Silvestro: piazze e strade italiane ed europee devastate dalla violenza cieca, folle e bestiale di immigrati di prima, seconda e terza generazione. I tre aggettivi che accompagnano la parola violenza, si riferiscono alla nostra visione delle cose. I protagonisti sono gli eroi della loro religione, i tre aggettivi che accompagnano la parola violenza nella loro testa sono santa, giusta, amata da Allah. La loro religione ordina di terrorizzare gli infedeli, esattamente come ordina di ucciderli e di aggredirne le donne.

sottomissione

Food Talk | I turisti e l'abitudine di pasteggiare con il cappuccino

Capita spesso di vedere, soprattutto nelle città d'arte ma non solo, visitatori stranieri che accompagnano le pietanze con la bevanda calda. Una scelta legittima ma discutibile, anche dal punto di vista della salute.

gemma gaetani food talk podcast
Assassini e stupratori liberi: in galera ci va il carabiniere

Ansa

Anche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacciato, così come il peruviano killer di Aurora e l’egiziano che ha accoltellato un poliziotto. Si erano già macchiati di crimini, ma niente rimpatrio e niente carcere. Dove rischia invece di finire un militare condannato a tre anni per aver sparato a un delinquente.

Carabinieri in galera e criminali in libertà. Grazie alla sinistra e a una parte della magistratura è questa l’Italia al contrario che ci ritroviamo. Mentre un conclamato stupratore come Emilio Valdez Velazco è stato lasciato libero di assassinare una ragazza di 19 anni, e a un personaggio pericoloso come Marin Jelenic, prima di essere fermato, è stato consentito di ammazzare un capotreno, la giustizia condanna un carabiniere a tre anni di carcere per aver difeso un collega, uccidendo l’aggressore. Per i giudici, il militare dell’Arma è colpevole di eccesso di legittima difesa. A quanto pare, nonostante l’extracomunitario avesse diversi precedenti penali, per rapina, lesioni ed evasione - e sebbene con un cacciavite avesse ferito un vicebrigadiere - il carabiniere non avrebbe dovuto premere il grilletto. O quanto meno avrebbe dovuto premerlo con discrezione, sparando alle farfalle, di certo non al delinquente. Risultato: 36 mesi di galera, più di quanti ne avesse chiesti la pubblica accusa, che si era limitata a 30.

giustizia al contrario
