Fabio Amendolara
2025-11-24

L’Anm si sente la Cassazione: «Atto giusto»

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion con i tre figli (Ansa)
I bambini della famiglia nel bosco all’avvocato: «Quando ci liberate?». Fissato per il 6 dicembre un sit in davanti al ministero.
famiglia bosco anm

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 novembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 24 novembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Se non siete «intelligenti» vi possono togliere i figli

Il tribunale dei minori de L'Aquila (Ansa)

In Danimarca lo Stato leva già la prole se la madre non passa un «test». Non è più un’ipotesi così assurda neppure qui, dopo le scelte del tribunale dei minori dell’Aquila. C’è da abbattere il Grande fratello in famiglia.

minori giustizia

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.

sergio barlocchetti kiss podcast

Chiudevano in casa i bimbi per il Covid: ora li levano ai genitori per la «socialità»

(IStock)
Il tribunale dell’Aquila non ha strappato i tre piccoli ai Trevallion a causa di problemi scolastici. Ma per preservare quelle relazioni che sono state calpestate in pandemia.
famiglia bosco
