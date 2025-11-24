{{ subpage.title }}

 Maurizio Belpietro
2025-11-24

Se non siete «intelligenti» vi possono togliere i figli

Il tribunale dei minori de L'Aquila (Ansa)

In Danimarca lo Stato leva già la prole se la madre non passa un «test». Non è più un’ipotesi così assurda neppure qui, dopo le scelte del tribunale dei minori dell’Aquila. C’è da abbattere il Grande fratello in famiglia.

minori giustizia

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.

sergio barlocchetti kiss podcast

Chiudevano in casa i bimbi per il Covid: ora li levano ai genitori per la «socialità»

(IStock)
Il tribunale dell’Aquila non ha strappato i tre piccoli ai Trevallion a causa di problemi scolastici. Ma per preservare quelle relazioni che sono state calpestate in pandemia.
famiglia bosco

Pulisic torna e segna. Maignan para tutto. Il Milan di corto muso vince un altro derby

(Ansa)
Allegri contiene nel 1° tempo, poi l’americano sblocca in tap-in. L’ex Calhanoglu sbaglia il rigore dell’1-1: è sorpasso rossonero.
inter milan

Italia nella storia pure senza Sinner. Terzo grande trionfo in Coppa Davis

(Ansa)
Jannik aveva detto: «Possono vincere». E infatti... Cobolli straordinario, Spagna battuta.
coppa davis
