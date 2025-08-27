Sarina Biraghi
2025-08-27

Giani «puniva» chi aveva paura

Eugenio Giani (Imagoeconomica)
Dopo l’allarme per il lotto difettoso del siero anglo-svedese, il governatore toscano ammonì pubblicamente chi rinunciava: «Finirete in fondo alla lista delle prenotazioni».
vaccini

Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 agosto

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 27 agosto con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

«I termoscanner? Inutili ma non si può dire»

Nel riquadro un estratto della trascrizione della riunione del Cts del 10 maggio 2021 (Imagoeconomica)
Durante la riunione del maggio di 4 anni fa i membri del Comitato ammettono che i dispositivi che misuravano la temperatura fuori dai locali erano inefficaci. Ma decisero di andare avanti: «Dovremmo affermare che abbiamo causato costi non indifferenti».

Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto

Trascrizione Cts 10 maggio 2021.pdf


termoscanner

Gli esperti litigano sui vaccini poi scaricano su di noi. «C’è il consenso informato...»

La richiesta di Speranza di abbassare l’età in cui somministrare Astrazeneca getta nel panico gli scienziati. Ma Brusaferro e Caporale ricordano che le Regioni possono fare come vogliono. Infatti, ci scappa il morto.

Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto

Trascrizione Cts 10 maggio 2021.pdf


cts

Perché è necessario bucare la cupola sanitaria

Gianni Rezza (Getty Images)

Se qualcuno ancora non ha capito l’importanza di avere commissioni scientifiche di cui non facciano parte solo professionisti allineati e appartenenti alla stessa lobby universitaria, credo sia utile la lettura dei verbali del Comitato tecnico scientifico che da giorni andiamo pubblicando, mettendo anche a disposizione i video delle riunioni sul sito della Verità.

cts
