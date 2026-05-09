True Maurizio Belpietro Garlasco, quanti errori. L’unico colpevole certo è la giustizia Da sinistra: Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi (Ansa)

Io non so se Andrea Sempio sia colpevole dell’assassinio di Chiara Poggi: al momento contro di lui vedo tanti indizi, ma poche prove. Tuttavia, una cosa non mi sfugge: Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere nonostante ci fossero meno indizi di quanti ora ne sono stati raccolti a carico di Sempio. Se si legge la sentenza che 11 anni fa ha spalancato le porte del carcere al «biondino dagli occhi di ghiaccio», infatti, ci si rende conto che a trasformarlo nel killer della fidanzata è stato solo il fatto di avere avuto una relazione con Chiara.Per i giudici soltanto lui poteva avere un movente per uccidere la giovane, anche se il movente non è stato mai definito. E siccome quel 13 agosto di 19 anni fa Stasi non aveva le mani sporche di sangue e, soprattutto, le sue scarpe erano intonse, quello che in un qualsiasi delitto avrebbe dovuto essere un elemento a discarico è diventato un capo d’accusa. Siccome non si è sporcato le suole con il sangue della fidanzata, di sicuro se le deve essere cambiate prima di ritornare sulla scena del crimine. Sì, gli indizi contro Stasi sono sempre stati fragili, come è fragile la finestra temporale in cui avrebbe compiuto l’omicidio, perché tutto si gioca fra le 9.12 e le 9.35 del mattino, arco in cui avrebbe ucciso e poi sarebbe tornato tranquillo a casa, per cambiarsi e ricominciare la scrittura della sua tesi di laurea come se nulla fosse avvenuto. Però, nonostante la labilità degli elementi raccolti contro di lui, questo non gli ha evitato una condanna a 16 anni, undici dei quali già scontati. Dunque, quando si leggono le accuse oggi rivolte a Sempio, sostenere che contro il commesso di un negozio di computer (lavoro che dopo l’inchiesta ha lasciato) non ci siano prove non è un grande argomento.È vero: non esiste alcuna pistola fumante che lo metta con le spalle al muro. Ma non è mai esistita neppure contro Alberto Stasi. Fin dall’inizio, l’indagine è stata viziata da rilievi fatti male e da accertamenti lacunosi. Tralascio le impronte lasciate dagli stessi investigatori nella casa in cui è avvenuto l’omicidio: se c’è una cosa che è nota anche a chi i delitti li ha visti solo nelle serie tv, alterare la scena del crimine è la prima cosa da evitare. E la seconda è acquisire fin da subito tutti gli elementi che possano aiutare a smascherare l’assassino. A Garlasco niente di tutto questo è avvenuto. Chi ha indagato si è dimenticato di farsi consegnare le scarpe di Stasi e le ha richieste solo il giorno dopo. Nessuno si è incaricato di perquisire a fondo l’abitazione di colui che è stato da subito considerato il colpevole, per il suo rapporto con la vittima e, soprattutto, per aver scoperto il cadavere. Agli inquirenti non è venuto in mente di scandagliare i cassonetti della zona, alla ricerca di abiti insanguinati e dell’arma del delitto. Come per il delitto di via Poma, a Roma, quando fu uccisa Simonetta Cesaroni, lo hanno fatto in ritardo, come in ritardo, ossia otto mesi dopo, hanno prelevato la spazzatura di casa Poggi.Gli errori nella prima fase delle indagini sono stati tanti e alcuni probabilmente decisivi. Pensate al famoso scontrino del parcheggio che per anni è stato l’alibi di Andrea Sempio: se invece di prendere per buono il fatto che fosse a Vigevano e non a Garlasco, i carabinieri avessero verificato le celle telefoniche, probabilmente già anni fa avrebbero potuto appurare quello che ora si scopre e cioè che il presunto colpevole non si era mai allontanato dal paese. Così come, se avessero registrato il malore durante l’interrogatorio, forse le indagini avrebbero preso un’altra piega.Ora si fa fatica a orientarsi e risulta difficile credere che sia possibile fare chiarezza. Del resto, in questa faccenda come si possono acquisire certezze quando perfino l’ora del delitto non è certa? In principio i rilievi del medico legale avevano fissato l’omicidio dopo le 10.30 del mattino, ma siccome a quell’ora Stasi era davanti al computer a correggere la tesi, una perizia successiva collocò l’aggressione a Chiara alle 9.15 del 13 agosto. E adesso, un’altra superperizia della cacciatrice di assassini Cristina Cattaneo la riporta in avanti. Poi c’è il Dna sotto le unghie, che per alcuni era irrilevante, ma per la scienziata forense che ha smascherato il colpevole del delitto di Yara Gambirasio è riconducibile a una linea genetica compatibile con quella di Sempio. Insomma, tutto si gioca su analisi e controanalisi. Per i difensori di Stasi ci sono indizi forti contro l’amico del fratello di Chiara, per gli avvocati dell’ex commesso del negozio di computer, invece, si tratta di suggestioni. Vedremo che cosa decideranno i giudici. Per ora mi sembra che il colpevole di una vicenda che si trascina da quasi vent’anni senza aver messo la parola fine sia chi ha indagato per primo. Se c’era un modo per dimostrare che esiste una giustizia sbagliata, a Garlasco lo abbiamo visto.