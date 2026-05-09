«Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente»: le parole che Giorgia Meloni ha affidato a X al termine del colloquio di ieri a Palazzo Chigi con il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, sono state ribadite poche ore dopo, in un punto stampa a Milano: «Un incontro sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni», ha sottolineato il presidente del Consiglio, «Italia e Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico ma anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. L’Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d’accordo con gli Stati Uniti».
Ciascuno difende i propri interessi nazionali: è questa la chiave per interpretare il colloquio, durato ben un’ora e mezza, tra la Meloni e Rubio. Il messaggio è chiarissimo: nel corso della discussione, insieme ai tanti punti di accordo, sono emerse anche delle criticità, si sono toccati argomenti sui quali, in questo momento, gli interessi di Roma e quelli di Washington divergono. La Meloni, a quanto apprendiamo, è stata molto diretta e chiara su almeno due temi. Il primo, la politica commerciale: la minaccia di Donald Trump di alzare i dazi per le auto prodotte in Europa al 25%, tra l’altro in un momento di crisi per l’economia, non è certamente un bel segnale nei confronti della Ue e quindi dell’Italia. Non solo: la guerra in Iran, con il blocco dello Stretto di Hormuz, sta provocando in Italia (e naturalmente non solo qui) una crisi energetica che vede schizzare alle stelle i costi non solo dei carburanti, ma anche dei tanti prodotti trasportati su gomma sui quali, alla fine della filiera, si scaricano gli aumenti, con i consumatori alle prese con spese ormai quasi insostenibili per milioni di famiglie. Gli Stati Uniti potrebbero venire incontro agli alleati su questo fronte, poiché dispongono di enormi quantità sia di petrolio che di gas liquido, magari abbassando un po’ i prezzi.
Dall’altro lato, gli Usa chiedono un maggiore impegno per la riapertura e la messa in sicurezza di Hormuz: come ben sanno i nostri lettori, l’Italia ha una flotta di dragamine di primissimo livello. Detto ciò, la Meloni ha ribadito a Rubio che senza una chiara risoluzione dell’Onu, che permetterebbe anche la partecipazione di molti altri Paesi alla missione, e soprattutto finché le ostilità saranno ancora in corso, inviare navi militari in quella zona vorrebbe dire entrare in guerra. Si è poi parlato del prossimo viaggio di Trump in Cina, e del ruolo di Pechino sullo scacchiere internazionale. Sulla questione del Venezuela, che ci interessa moltissimo in quanto la comunità italo-venezuelana è molto numerosa, Rubio ha messo al corrente la Meloni dei progressi in corso. Ampio spazio è stato dedicato alla Libia, altro Paese nel quale l’Italia gioca un ruolo fondamentale: il segretario di Stato ha sottolineato i progressi nel processo di distensione, con l’obiettivo di una riunificazione, tra Tripolitania e Cirenaica. Per quanto riguarda l’evoluzione della guerra in Iran, Rubio è stato molto prudente. Usa e Italia restano dunque sulle proprie posizioni: certamente un passo in avanti dopo gli attacchi di Donald Trump, ma poco più di questo. «Un grande incontro per rafforzare il durevole partenariato strategico tra Italia e Stati Uniti»: così Rubio ha commentato su X l’incontro con Giorgia Meloni. Poco prima, il portavoce di Rubio, Tommy Pigott, aveva diffuso una nota: «Il segretario di Stato Marco Rubio», ha scritto Pigott, «ha incontrato il primo ministro italiano Giorgia Meloni per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Il segretario Rubio ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti a una stretta collaborazione sulle priorità condivise. Sono state discusse le sfide alla sicurezza regionale, tra cui il Medio Oriente e l’Ucraina, e l’importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali». «Ho ricevuto oggi con piacere», ha scritto poco dopo la Meloni su X, «il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente». Prima di recarsi a Palazzo Chigi, Rubio ha incontrato alla Farnesina il suo omologo, il ministro degli esteri Antonio Tajani. «L’Italia», ha ribadito Rubio ai giornalisti, «ha messo a disposizione molte risorse per il Libano, e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza già sul territorio».
Merz in caduta libera, Afd decolla
In una recente intervista a Die Welt, Peter Altmaier, figura di primo piano della Cdu, già ministro, capo della Cancelleria e stretto collaboratore di Angela Merkel, ha lanciato un allarme che merita attenzione: per la prima volta nella storia della Repubblica federale, la Germania potrebbe trovarsi di fronte a una crisi costituzionale.
Molto efficace per descrivere le difficoltà berlinesi è un’immagine proposta da Bloomberg, che ha paragonato Friedrich Merz a Timmy, una balena spiaggiata rimasta bloccata per circa un mese sulla costa tedesca del Mar Baltico. La differenza è che la megattera è riuscita a tornare in mare aperto; il cancelliere, invece, sembra impantanarsi sempre di più. E anche se, allo stato attuale, affermare con certezza che la Germania sia sull’orlo di una crisi costituzionale pare soprattutto una forzatura utile solo a mettere in guardia l’elettorato, possiamo comunque dire che il Paese è in una fase di una complessa transizione, in cui le certezze del passato (stabilità, governabilità, continuità) non sono più garantite.
A oltre un anno dall’insediamento, Merz non è riuscito a centrare i due obiettivi principali del suo mandato: rilanciare l’economia e arginare l’ascesa dell’estrema destra. I dati economici fotografano una crescita modesta: nel primo trimestre il Pil è salito dello 0,3% rispetto allo scorso anno. Risultato migliore delle attese, ma insufficiente se rapportato all’entità degli interventi messi in campo. Il governo ha varato un fondo speciale per le infrastrutture da 500 miliardi di euro per riparare scuole, strade e ferrovie, e sono stati incrementati anche gli investimenti militari, ma lo slancio iniziale si è scontrato con l’aumento dei costi energetici e dell’inflazione che ha eroso la fiducia di famiglie e imprese. La crisi energetica innescata nel Golfo ha ulteriormente complicato il quadro, rendendo sempre più difficile la prospettiva di una ripresa significativa entro il 2026.
Le misure per contenere l’impatto del caro energia sono apparse deboli o difficilmente applicabili. Tra queste, il bonus da 1.000 euro affidato alla volontà dei datori di lavoro, soluzione che non ha convinto nemmeno l’esecutivo federale. Il risultato è un crollo del consenso: solo il 20% dei tedeschi approva l’operato del cancelliere.
Parallelamente, cresce la destra di Afd, che nei sondaggi ha raggiunto il 26-27%, superando per la prima volta l’Unione (Cdu/Csu). Secondo un recente sondaggio, il distacco ha toccato i cinque punti, dato politicamente esplosivo in vista delle prossime elezioni locali. Il tema non riguarda soltanto la tenuta del governo, ma l’equilibrio complessivo del sistema. L’intreccio tra instabilità politica e fragilità economica potrebbe aprire una fase critica, potenzialmente più grave delle crisi del 2008 o della pandemia. Per decenni, la forza della Germania è stata la combinazione di stabilità istituzionale e solidità economica: se questo binomio si incrina, l’intero modello entra in discussione, e le ripercussioni andrebbero ben oltre i confini nazionali. Berlino, infatti, resta il perno economico e uno dei principali attori politici dell’Unione europea: un suo indebolimento inciderebbe inevitabilmente sugli equilibri comunitari.
Oggi, la questione più delicata e complessa per le forze politiche tradizionali è la progressiva riduzione delle alternative. L’abituale flessibilità del sistema tedesco - capace di costruire coalizioni diverse senza traumi - si sta erodendo sotto il peso della frammentazione e della polarizzazione. Le opzioni si restringono, mentre cresce il malcontento, alimentato anche da scelte politiche percepite come sbilanciate, in particolare sulla corsa agli armamenti. L’aver puntato molto, se non tutto, sul riarmo e il non aver affrontato le cause delle difficoltà odierne ha generato fortissima insoddisfazione e insofferenza, confluite nel consenso ad Afd. Per l’Unione europea si tratta di un banco di prova decisivo. Berlino non è Bratislava né Budapest: un’eventuale e possibile affermazione di Afd porrebbe sfide politiche ben diverse da quelle affrontate finora con altri Stati membri. Anche scenari istituzionali dati per possibili, come un eventuale ritorno in Germania di Ursula von der Leyen per la presidenza della Repubblica federale potrebbero essere rimessi in discussione. Per tutte queste ragioni, ciò che accade oggi in Germania non è una questione interna, ma un passaggio cruciale e inedito per l’intera Europa.
Altre petroliere colpite dagli States a Hormuz. L’Iran nicchia sul piano Usa
Continua a restare alta la tensione a Hormuz. Ieri, Centcom ha confermato di aver colpito due petroliere iraniane vuote che stavano tentando di forzare il blocco imposto da Washington alla Repubblica islamica. «Attualmente, le forze statunitensi stanno impedendo a oltre 70 petroliere di entrare o uscire dai porti iraniani. Queste navi commerciali hanno la capacità di trasportare oltre 166 milioni di barili di petrolio iraniano, per un valore stimato di oltre 13 miliardi di dollari», ha inoltre dichiarato, sempre ieri, Centcom. Nelle stesse ore, l’agenzia di stampa iraniana Fars riferiva di «scontri sporadici» a Hormuz tra le forze armate americane e quelle di Teheran.
A livello generale, insomma, la fibrillazione resta notevole. Ricordiamo che, giovedì, dei cacciatorpediniere statunitensi erano stati attaccati dalle forze di Teheran, mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz. «Tre cacciatorpediniere americani hanno appena attraversato con successo lo Stretto di Hormuz, sotto il fuoco nemico. I tre cacciatorpediniere non hanno subito danni, ma gli aggressori iraniani hanno subito gravi danni», aveva dichiarato Donald Trump, pur sottolineando come il cessate il fuoco fosse ancora in vigore.
Un episodio, quello dell’altro ieri, che ha irritato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha tacciato gli Usa di aver condotto una «sconsiderata avventura militare». «Si tratta di una rozza tattica di pressione? O del risultato di un guastafeste che, ancora una volta, ha ingannato il presidente trascinandolo in un altro pantano?», ha dichiarato polemicamente, per poi aggiungere: «Qualunque siano le cause, il risultato è lo stesso. Gli iraniani non cedono mai alle pressioni e la diplomazia è sempre la vittima». «La Cia si sbaglia. Il nostro inventario di missili e la capacità di lancio non sono al 75% rispetto al 28 febbraio. La cifra corretta è del 120%», ha concluso Araghchi, per poi sentirsi al telefono, sempre ieri, con l’omologo turco, Hakan Fidan.
Tutto questo, mentre il processo diplomatico tra Washington e Teheran resta sospeso nell’incertezza. Ieri, Marco Rubio ha dichiarato che la Casa Bianca si attendeva dall’Iran una risposta in giornata rispetto al piano statunitense per porre fine al conflitto. «Vedremo quale sarà la risposta. La speranza è che sia qualcosa che ci possa mettere in un serio processo di negoziazione», ha dichiarato il segretario di Stato americano. Secondo Al Jazeera, un funzionario statunitense si sarebbe detto ottimista sulla possibilità che il conflitto possa terminare in tempi rapidi. Tuttavia, ieri pomeriggio, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha fatto sapere che Teheran stava ancora esaminando la proposta di Washington, accusando inoltre gli Stati Uniti di aver violato la tregua, oltreché di essersi macchiati di «avventurismo capriccioso».
Nel frattempo, sempre ieri, il vicepresidente statunitense, JD Vance, si è incontrato alla Casa Bianca con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere dei negoziati con Teheran. Ricordiamo che Trump ha incaricato il suo vice di guidare il team negoziale di Washington: ragion per cui, se le trattative con la Repubblica islamica dovessero riprendere, Vance sarebbe chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. Più in generale, secondo Axios, il piano presentato dagli americani prevedrebbe che l’Iran si impegni a sospendere l’arricchimento dell’uranio per almeno dodici anni, mentre gli Usa, dal canto loro, revocherebbero le sanzioni e sbloccherebbero i fondi di Teheran attualmente congelati. Il regime khomeinista, inoltre, riaprirebbe Hormuz, mentre Washington annullerebbe il blocco navale ai porti iraniani. Il punto è capire se gli iraniani accetteranno di rinunciare allo Stretto. Ieri, il consigliere della Guida suprema, Mojtaba Khamenei, Mohammad Mokhber, ha affermato che, sul piano strategico, il controllo di Hormuz «rivaleggia con la potenza della bomba atomica», affermando che la Repubblica islamica «non rinuncerà in nessuna circostanza a ciò che ha ottenuto da questa guerra», rivendicando il controllo dello stretto anche in futuro.
Trump ha fretta di chiudere il conflitto, perché ha necessità di abbassare urgentemente il costo dell’energia: secondo Nbc News, da quando è iniziata la guerra, il prezzo della benzina negli Stati Uniti è aumentato del 50%. Una situazione, questa, che rischia seriamente di danneggiare il Partito repubblicano in vista delle Midterm di novembre. Dall’altra parte, l’ala dialogante in seno al regime khomeinista, capitanata dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, teme gli effetti negativi della pressione economica statunitense e, in tal senso, auspica di arrivare a un accordo con Washington il prima possibile. Una linea, quella di Pezeshkian, che viene tuttavia internamente ostacolata dai pasdaran, che promuovono un approccio duro nei confronti degli Stati Uniti. Il paradosso è che questa frattura in seno al regime khomeinista, allungando i tempi della crisi, ha finora più danneggiato che avvantaggiato il presidente americano.
Starmer demolito ma non si dimette. Farage gode: «Il bello deve venire»
Le amministrative britanniche si trasformano in un incubo per Keir Starmer e in un trionfo per Nigel Farage. Mentre lo spoglio era ancora in corso in alcune aree del Regno Unito, del resto, il quadro politico appariva già chiarissimo: il Labour ha subìto una rovinosa disfatta, perdendo terreno perfino nei suoi storici bastioni operai.
Reform Uk, al contrario, ha sfondato sia nei feudi conservatori sia in quelli laburisti: ormai non è più un partito di protesta, ma una vera e propria forza sistemica. «È una svolta storica nella politica britannica», ha esultato Farage. Che poi ha fotografato così la rivoluzione politica in atto in Gran Bretagna: «Il sistema bipartitico è finito».
Lo stesso Starmer è stato costretto ad ammettere la disfatta. «Sono risultati molto duri», ha riconosciuto il premier, assumendosi «la responsabilità» del tracollo. Ma il leader laburista ha anche chiarito di non avere alcuna intenzione di farsi da parte: «Non me ne andrò». Parole che riflettono bene il clima che si respira all’interno del partito: un capo del governo già assediato, ma deciso a restare aggrappato alla poltrona.
Il colpo più simbolico arriva dal Galles, storico fortino del Labour, dove il partito arretra pesantemente e vede incrinarsi un dominio politico che sembrava quasi inscritto nelle leggi di natura. Ma il terremoto attraversa soprattutto il cosiddetto «red wall», la cintura operaia del Nord e delle Midlands che, per decenni, ha rappresentato il cuore identitario del laburismo britannico. Hartlepool, Wigan, Tameside, Newcastle-under-Lyme: in molte di queste aree Reform Uk avanza con percentuali clamorose, intercettando il voto popolare anti-establishment e anti-immigrazione.
A Manchester, altro baluardo storico della sinistra britannica, il deputato laburista Graham Stringer ha parlato addirittura del «peggior risultato degli ultimi 60 anni». Ma, soprattutto, ha lanciato un attacco devastante contro Starmer e il suo governo: «Hanno di fatto reciso il legame con le persone che hanno sostenuto il Partito laburista fin dalle sue origini». Secondo Stringer, Downing Street avrebbe ormai perso ogni contatto con l’elettorato tradizionale: «Stanno perseguendo politiche che interessano a loro e ai loro amici, ma non funzionano». Una denuncia che va ben oltre il semplice malcontento elettorale e che colpisce al cuore la leadership del premier.
Non si tratta, infatti, di una contestazione isolata. Anche l’ex ministro ombra John McDonnell ha apertamente messo in discussione la guida di Starmer, mentre altre figure laburiste chiedono una svolta «significativa e urgente». Persino alcuni sindacati, storica colonna portante del Labour, iniziano a scaricare il governo. Il problema, per Starmer, è che la sua strategia centrista sembra ormai incapace di tenere insieme le diverse anime del partito: da un lato l’elettorato urbano progressista, dall’altro la working class delle periferie industriali, sempre più attratta dal populismo sovranista di Farage.
Ed è proprio il leader di Reform Uk il vero vincitore politico della tornata. Per anni liquidato come eterno agitatore antisistema, Farage sta ora costruendo qualcosa di molto più ambizioso: un blocco trasversale capace di pescare voti sia tra gli ex elettori Tory sia tra gli operai delusi dal Labour. Reform cresce nei consigli locali, conquista seggi in territori simbolici e si accredita come principale canale di protesta contro l’establishment britannico.
Nel frattempo, anche i conservatori continuano a navigare in cattive acque. Pur limitando in parte le perdite in alcune aree, i Tory restano schiacciati tra un Labour in crisi ma ancora centrale e l’avanzata aggressiva di Reform. E il risultato complessivo è un sistema politico sempre più frammentato. Persino nel Regno Unito, patria del maggioritario puro e del tradizionale bipolarismo westminsteriano, l’asse Labour-Tory appare oggi più fragile che mai.
I Verdi, invece, avanzano ma senza la valanga annunciata da parte della stampa progressista. Il partito di estrema sinistra, infatti, ha ottenuto alcuni risultati simbolici, soprattutto nelle grandi città, ma non è stato sostanzialmente in grado di capitalizzare il suo successo mediatico in un vero consenso diffuso e trasversale. Il vero terremoto politico, semmai, porta il nome di Nigel Farage. Che ha promesso: «Il bello deve ancora venire».
E così anche Starmer finisce per trasformarsi nell’ennesimo idolo infranto dell’establishment europeista. Doveva essere il leader rassicurante, pragmatico e competente capace di archiviare la stagione populista britannica. Oggi, invece, appare come un premier logorato, contestato dentro il suo stesso partito e travolto dall’ascesa di Reform Uk. Non molto diverso, in fondo, da Friedrich Merz in Germania: il cancelliere tedesco, altro paladino dell’europeismo al caviale, di recente è stato descritto da Bloomberg come una «balena spiaggiata», mentre l’Afd continua a volare nei sondaggi. Da Londra a Berlino, insomma, i leader moderati, che certa stampa ha celebrato come l’antidoto definitivo ai populismi, sembrano sempre più in difficoltà.