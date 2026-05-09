True Stefano Graziosi Altre petroliere colpite dagli States a Hormuz. L’Iran nicchia sul piano Usa

Scontri incrociati nello Stretto. La Marina americana: «Bloccate 70 navi con 13 miliardi di greggio». Trump avverte Teheran: «Attacchi più forti se non firma l’accordo di pace»Continua a restare alta la tensione a Hormuz. Ieri, Centcom ha confermato di aver colpito due petroliere iraniane vuote che stavano tentando di forzare il blocco imposto da Washington alla Repubblica islamica. «Attualmente, le forze statunitensi stanno impedendo a oltre 70 petroliere di entrare o uscire dai porti iraniani. Queste navi commerciali hanno la capacità di trasportare oltre 166 milioni di barili di petrolio iraniano, per un valore stimato di oltre 13 miliardi di dollari», ha inoltre dichiarato, sempre ieri, Centcom. Nelle stesse ore, l’agenzia di stampa iraniana Fars riferiva di «scontri sporadici» a Hormuz tra le forze armate americane e quelle di Teheran.A livello generale, insomma, la fibrillazione resta notevole. Ricordiamo che, giovedì, dei cacciatorpediniere statunitensi erano stati attaccati dalle forze di Teheran, mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz. «Tre cacciatorpediniere americani hanno appena attraversato con successo lo Stretto di Hormuz, sotto il fuoco nemico. I tre cacciatorpediniere non hanno subito danni, ma gli aggressori iraniani hanno subito gravi danni», aveva dichiarato Donald Trump, pur sottolineando come il cessate il fuoco fosse ancora in vigore.Un episodio, quello dell’altro ieri, che ha irritato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha tacciato gli Usa di aver condotto una «sconsiderata avventura militare». «Si tratta di una rozza tattica di pressione? O del risultato di un guastafeste che, ancora una volta, ha ingannato il presidente trascinandolo in un altro pantano?», ha dichiarato polemicamente, per poi aggiungere: «Qualunque siano le cause, il risultato è lo stesso. Gli iraniani non cedono mai alle pressioni e la diplomazia è sempre la vittima». «La Cia si sbaglia. Il nostro inventario di missili e la capacità di lancio non sono al 75% rispetto al 28 febbraio. La cifra corretta è del 120%», ha concluso Araghchi, per poi sentirsi al telefono, sempre ieri, con l’omologo turco, Hakan Fidan.Tutto questo, mentre il processo diplomatico tra Washington e Teheran resta sospeso nell’incertezza. Ieri, Marco Rubio ha dichiarato che la Casa Bianca si attendeva dall’Iran una risposta in giornata rispetto al piano statunitense per porre fine al conflitto. «Vedremo quale sarà la risposta. La speranza è che sia qualcosa che ci possa mettere in un serio processo di negoziazione», ha dichiarato il segretario di Stato americano. Secondo Al Jazeera, un funzionario statunitense si sarebbe detto ottimista sulla possibilità che il conflitto possa terminare in tempi rapidi. Tuttavia, ieri pomeriggio, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha fatto sapere che Teheran stava ancora esaminando la proposta di Washington, accusando inoltre gli Stati Uniti di aver violato la tregua, oltreché di essersi macchiati di «avventurismo capriccioso».Nel frattempo, sempre ieri, il vicepresidente statunitense, JD Vance, si è incontrato alla Casa Bianca con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere dei negoziati con Teheran. Ricordiamo che Trump ha incaricato il suo vice di guidare il team negoziale di Washington: ragion per cui, se le trattative con la Repubblica islamica dovessero riprendere, Vance sarebbe chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. Più in generale, secondo Axios, il piano presentato dagli americani prevedrebbe che l’Iran si impegni a sospendere l’arricchimento dell’uranio per almeno dodici anni, mentre gli Usa, dal canto loro, revocherebbero le sanzioni e sbloccherebbero i fondi di Teheran attualmente congelati. Il regime khomeinista, inoltre, riaprirebbe Hormuz, mentre Washington annullerebbe il blocco navale ai porti iraniani. Il punto è capire se gli iraniani accetteranno di rinunciare allo Stretto. Ieri, il consigliere della Guida suprema, Mojtaba Khamenei, Mohammad Mokhber, ha affermato che, sul piano strategico, il controllo di Hormuz «rivaleggia con la potenza della bomba atomica», affermando che la Repubblica islamica «non rinuncerà in nessuna circostanza a ciò che ha ottenuto da questa guerra», rivendicando il controllo dello stretto anche in futuro.Trump ha fretta di chiudere il conflitto, perché ha necessità di abbassare urgentemente il costo dell’energia: secondo Nbc News, da quando è iniziata la guerra, il prezzo della benzina negli Stati Uniti è aumentato del 50%. Una situazione, questa, che rischia seriamente di danneggiare il Partito repubblicano in vista delle Midterm di novembre. Dall’altra parte, l’ala dialogante in seno al regime khomeinista, capitanata dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, teme gli effetti negativi della pressione economica statunitense e, in tal senso, auspica di arrivare a un accordo con Washington il prima possibile. Una linea, quella di Pezeshkian, che viene tuttavia internamente ostacolata dai pasdaran, che promuovono un approccio duro nei confronti degli Stati Uniti. Il paradosso è che questa frattura in seno al regime khomeinista, allungando i tempi della crisi, ha finora più danneggiato che avvantaggiato il presidente americano.