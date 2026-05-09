True Carlo Tarallo La Meloni tiene il punto con Rubio: «Dialogo franco, interessi diversi» Marco Rubio e Giorgia Meloni (Ansa)

Al vertice col segretario di Stato, il premier ribadisce l’importanza «dell’unità dell’Occidente», ma sottolinea le distanze con Washington su dazi e guerra in Medio Oriente. No all’invio di truppe italiane senza l’egida Onu.«Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente»: le parole che Giorgia Meloni ha affidato a X al termine del colloquio di ieri a Palazzo Chigi con il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, sono state ribadite poche ore dopo, in un punto stampa a Milano: «Un incontro sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni», ha sottolineato il presidente del Consiglio, «Italia e Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico ma anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. L’Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d’accordo con gli Stati Uniti».Ciascuno difende i propri interessi nazionali: è questa la chiave per interpretare il colloquio, durato ben un’ora e mezza, tra la Meloni e Rubio. Il messaggio è chiarissimo: nel corso della discussione, insieme ai tanti punti di accordo, sono emerse anche delle criticità, si sono toccati argomenti sui quali, in questo momento, gli interessi di Roma e quelli di Washington divergono. La Meloni, a quanto apprendiamo, è stata molto diretta e chiara su almeno due temi. Il primo, la politica commerciale: la minaccia di Donald Trump di alzare i dazi per le auto prodotte in Europa al 25%, tra l’altro in un momento di crisi per l’economia, non è certamente un bel segnale nei confronti della Ue e quindi dell’Italia. Non solo: la guerra in Iran, con il blocco dello Stretto di Hormuz, sta provocando in Italia (e naturalmente non solo qui) una crisi energetica che vede schizzare alle stelle i costi non solo dei carburanti, ma anche dei tanti prodotti trasportati su gomma sui quali, alla fine della filiera, si scaricano gli aumenti, con i consumatori alle prese con spese ormai quasi insostenibili per milioni di famiglie. Gli Stati Uniti potrebbero venire incontro agli alleati su questo fronte, poiché dispongono di enormi quantità sia di petrolio che di gas liquido, magari abbassando un po’ i prezzi. Dall’altro lato, gli Usa chiedono un maggiore impegno per la riapertura e la messa in sicurezza di Hormuz: come ben sanno i nostri lettori, l’Italia ha una flotta di dragamine di primissimo livello. Detto ciò, la Meloni ha ribadito a Rubio che senza una chiara risoluzione dell’Onu, che permetterebbe anche la partecipazione di molti altri Paesi alla missione, e soprattutto finché le ostilità saranno ancora in corso, inviare navi militari in quella zona vorrebbe dire entrare in guerra. Si è poi parlato del prossimo viaggio di Trump in Cina, e del ruolo di Pechino sullo scacchiere internazionale. Sulla questione del Venezuela, che ci interessa moltissimo in quanto la comunità italo-venezuelana è molto numerosa, Rubio ha messo al corrente la Meloni dei progressi in corso. Ampio spazio è stato dedicato alla Libia, altro Paese nel quale l’Italia gioca un ruolo fondamentale: il segretario di Stato ha sottolineato i progressi nel processo di distensione, con l’obiettivo di una riunificazione, tra Tripolitania e Cirenaica. Per quanto riguarda l’evoluzione della guerra in Iran, Rubio è stato molto prudente. Usa e Italia restano dunque sulle proprie posizioni: certamente un passo in avanti dopo gli attacchi di Donald Trump, ma poco più di questo. «Un grande incontro per rafforzare il durevole partenariato strategico tra Italia e Stati Uniti»: così Rubio ha commentato su X l’incontro con Giorgia Meloni. Poco prima, il portavoce di Rubio, Tommy Pigott, aveva diffuso una nota: «Il segretario di Stato Marco Rubio», ha scritto Pigott, «ha incontrato il primo ministro italiano Giorgia Meloni per rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Il segretario Rubio ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti a una stretta collaborazione sulle priorità condivise. Sono state discusse le sfide alla sicurezza regionale, tra cui il Medio Oriente e l’Ucraina, e l’importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali». «Ho ricevuto oggi con piacere», ha scritto poco dopo la Meloni su X, «il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente». Prima di recarsi a Palazzo Chigi, Rubio ha incontrato alla Farnesina il suo omologo, il ministro degli esteri Antonio Tajani. «L’Italia», ha ribadito Rubio ai giornalisti, «ha messo a disposizione molte risorse per il Libano, e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza già sul territorio».