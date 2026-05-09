{{ subpage.title }}

True
Fabrizio Boschi
2026-05-09

Molestie, aggressioni, vite salvate. Genova va nel pallone per gli Alpini

Molestie, aggressioni, vite salvate. Genova va nel pallone per gli Alpini
La cerimonia ufficiale dell'alzabandiera in piazza De Ferrari che ha dato ufficialmente inizio alla tre giorni genovese della 97ª Adunata degli Alpini (Ansa)
Il clima di isteria avallato dalla Salis dà i suoi frutti: gli antagonisti rubano la penna nera ai partecipanti dell’adunata (che poi soccorrono un uomo colto da malore). Ex consigliera M5s: «Infastidita su un autobus».

Dopo il successo da 20.000 presenze della dj star Charlotte de Witte, a Genova è il momento delle 90.000 presenze degli alpini. Ieri l’alzabandiera ha dato il via alla 97ª adunata ufficiale delle penne nere che durerà fino a domani. Ma tra gaffe, molestie, furti e contestazioni, la manifestazione è iniziata in salita. Soprattutto per il sindaco glamour Silvia Salis che non ha perso l’occasione per inanellare pasticci.

Continua a leggereRiduci
alpini genova
True

La Meloni tiene il punto con Rubio: «Dialogo franco, interessi diversi»

La Meloni tiene il punto con Rubio: «Dialogo franco, interessi diversi»
Marco Rubio e Giorgia Meloni (Ansa)
Al vertice col segretario di Stato, il premier ribadisce l’importanza «dell’unità dell’Occidente», ma sottolinea le distanze con Washington su dazi e guerra in Medio Oriente. No all’invio di truppe italiane senza l’egida Onu.

«Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente»: le parole che Giorgia Meloni ha affidato a X al termine del colloquio di ieri a Palazzo Chigi con il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, sono state ribadite poche ore dopo, in un punto stampa a Milano: «Un incontro sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni», ha sottolineato il presidente del Consiglio, «Italia e Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico ma anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. L’Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d’accordo con gli Stati Uniti».

Continua a leggereRiduci
rubio meloni
True

Merz in caduta libera, Afd decolla

Merz in caduta libera, Afd decolla
Il cancelliere tedesco Friderich Merz (Ansa)
Il cancelliere tedesco paragonato a una balena spiaggiata: l’economia non cresce e ora la stabilità del Paese vacilla. E la destra stacca di 5 punti l’Unione Cdu/Csu.

In una recente intervista a Die Welt, Peter Altmaier, figura di primo piano della Cdu, già ministro, capo della Cancelleria e stretto collaboratore di Angela Merkel, ha lanciato un allarme che merita attenzione: per la prima volta nella storia della Repubblica federale, la Germania potrebbe trovarsi di fronte a una crisi costituzionale.

Continua a leggereRiduci
germania
True

Altre petroliere colpite dagli States a Hormuz. L’Iran nicchia sul piano Usa

Scontri incrociati nello Stretto. La Marina americana: «Bloccate 70 navi con 13 miliardi di greggio». Trump avverte Teheran: «Attacchi più forti se non firma l’accordo di pace»

Continua a restare alta la tensione a Hormuz. Ieri, Centcom ha confermato di aver colpito due petroliere iraniane vuote che stavano tentando di forzare il blocco imposto da Washington alla Repubblica islamica. «Attualmente, le forze statunitensi stanno impedendo a oltre 70 petroliere di entrare o uscire dai porti iraniani. Queste navi commerciali hanno la capacità di trasportare oltre 166 milioni di barili di petrolio iraniano, per un valore stimato di oltre 13 miliardi di dollari», ha inoltre dichiarato, sempre ieri, Centcom. Nelle stesse ore, l’agenzia di stampa iraniana Fars riferiva di «scontri sporadici» a Hormuz tra le forze armate americane e quelle di Teheran.

Continua a leggereRiduci
hormuz petrolio
True

Starmer demolito ma non si dimette. Farage gode: «Il bello deve venire»

Starmer demolito ma non si dimette. Farage gode: «Il bello deve venire»
Keir Starmer (Ansa)
Disfatta epocale dei laburisti britannici alle elezioni amministrative: addio anche al fortino del Galles. Persino i sindacati scaricano il governo. I sovranisti di Reform Uk sfondano ovunque: «Bipartitismo finito».

Le amministrative britanniche si trasformano in un incubo per Keir Starmer e in un trionfo per Nigel Farage. Mentre lo spoglio era ancora in corso in alcune aree del Regno Unito, del resto, il quadro politico appariva già chiarissimo: il Labour ha subìto una rovinosa disfatta, perdendo terreno perfino nei suoi storici bastioni operai.

Continua a leggereRiduci
regno unito
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy