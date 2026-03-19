True Nino Sunseri Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed Il presidente della Fed Jerome Powell (Ansa)

Il capo della banca centrale: «Economia solida, ma è presto per conoscere gli effetti del conflitto. Non lascio finché si indaga su di me».Il presidente della Fed, Jerome Powell, tira dritto. Coglie anche l’occasione per mandare un messaggio esplicito a Donald Trump: la Federal Reserve non non si fa dettare i tempi dalla politica. E dunque tassi fermi al 3,75% e nessuna intenzione, da parte di Powell, di farsi da parte, neppure sotto pressione.È uno scontro che ormai ha preso la forma di un duello personale. Da una parte il banchiere centrale che sfida la Casa Bianca dicendo che non andrà via. Almeno fino a quando non sarà conclusa l’indagine a suo carico da parte della Procura distrettuale sulle spese extralarge per la ristrutturazione della sede della Fed. Dopo l’insediamento del successore, Powell deciderà se restare o meno nel direttivo, come dice la legge.Nella sua conferenza, il governatore non ha nascosto le incertezze ma ha evitato l’allarmismo. Tanto da aver confermato un taglio per quest’anno e un altro l’anno prossimo. La paura di un possibile rialzo per ora non c’è: «L’economia americana resta solida», dice, «gli indicatori mostrano un’espansione a un ritmo robusto È ancora presto per conoscere gli effetti del conflitto in Medio Oriente sull’economia degli Stati Uniti». Una frase che è insieme rassicurazione e prudenza. Perché la sostanza è chiara: la guerra si osserva, ma non si anticipano scenari catastrofici. La Fed non teme - almeno per ora - uno shock tale da giustificare un taglio immediato del costo del denaro. E infatti i tassi restano lì. Non è immobilismo, è strategia. Powell lo lascia capire tra le righe quando insiste: «L’incertezza sulle prospettive economiche resta elevata. Monitoriamo con attenzione i rischi su entrambi i lati del nostro mandato». Che, nel linguaggio della banca centrale, significa una cosa molto semplice: né fretta di tagliare, né paura di aspettare.Ma il passaggio più politico - e forse più pesante - arriva quando Powell affronta le voci e le pressioni che lo riguardano direttamente. Senza alzare il tono, ma con una chiarezza insolita per il suo stile: «Non ho alcuna intenzione di lasciare il mio incarico. Continuerò a svolgere il mio lavoro finché sarà necessario, anche mentre vengono esaminate le questioni che mi riguardano». Una frase che suona come una sfida aperta. Non solo ai mercati, ma soprattutto alla Casa Bianca. Perché il sottotesto è evidente: la Fed è indipendente e lui non ha intenzione di farsi spostare.Dall’altra parte, Donald Trump non cambia copione e rilancia con il suo stile diretto, senza filtri: «Quando Powell, sempre troppo in ritardo, taglierà i tassi di interesse? Dovrebbe farlo subito». Non è una critica tecnica, è un attacco politico. Trump vuole tassi più bassi adesso, per dare ossigeno all’economia e - non troppo implicitamente - anche al clima elettorale. Powell, invece, ragiona da banchiere centrale: meglio arrivare un po’ tardi che sbagliare direzione. In mezzo c’è un’economia che continua a sorprendere. La crescita viene rivista leggermente al rialzo: 2,4% quest’anno, meglio delle stime precedenti, e un 2,3% nel 2027 che sa di continuità più che di rallentamento. Non è un’economia in affanno, insomma. Piuttosto, un motore che gira senza strappi, anche mentre fuori infuria la tempesta. Un equilibrio fragile, che la Fed non vuole rompere. Il copione è servito: Trump incalza, Powell resiste. La politica spinge, la banca centrale frena. I mercati osservano con preoccupazione. Powell, almeno per ora, non si muove di un millimetro.