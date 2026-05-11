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Redazione digitale
2026-05-11

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La festa triste di mamma Catherine

La festa triste di mamma Catherine
Catherine Birmingham (Ansa)
La retorica con cui si celebra la maternità non trova riscontro nella realtà. I Trevallion lo sanno bene: ai genitori della famiglia del bosco viene negato persino di stare vicino alla figlia di 7 anni in ospedale.

Sono tutte suggestive e condivisibili le frasi che ieri da più parti sono state riversare sui media in occasione della Festa della mamma. A partire da cui che ha detto papa Leone XIV, che ha voluto mandare «un pensiero speciale va a tutte le mamme», invitando a pregare «per ogni mamma specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili».

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famiglia nel bosco
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Sbarcano i passeggeri dalla nave dell’hantavirus: niente emergenze

Sbarcano i passeggeri dalla nave dell’hantavirus: niente emergenze
Lo sbarco di passeggeri ed equipaggio dalla nave da crociera MV Hondius al porto di Granadilla de Abona a Tenerife (Ansa)
Evacuati i passeggeri della Hondius, asintomatici i sei contagiati. I quattro italiani in quarantena stanno bene. Il ministero della Salute: «Non c’è rischio pandemia».

Sono stati i 14 cittadini spagnoli i primi a lasciare la naveMt Hondius, dove è esploso un focolaio di Hantavirus che ha provocato tre vittime, arrivata ieri al porto industriale di Granadilla, nell’isola di Tenerife. L’imbarcazione olandese, con a bordo 149 persone di 23 nazionalità, compreso l’equipaggio, è stata accompagnata da una motovedetta della Guardia Civil fino all’area individuata per le delicate operazioni di sbarco, effettuato con piccole imbarcazioni.

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hantavirus
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Alagna Valsesia: vacanze rilassanti fra case Walser e gite in alta quota

Alagna Valsesia: vacanze rilassanti fra case Walser e gite in alta quota
Getty Images
Le propone l’hotel NH Collection Alagna Mirtillo Rosso, resort contemporaneo ispirato alle antiche architetture di montagna.

La strada, che dallo svincolo autostradale della Milano-Torino si allunga con un gioco di curve dolci verso il Monte Rosa, riserva una sorpresa. Anzi, sei sorprese, per altrettanti paesi, accomunati da precisi tratti socio-culturali che hanno fatto la storia della valle.

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Alla pianura di Sossai mancano pezzi

Alla pianura di Sossai mancano pezzi
Le città di pianura @Lucky Red
Il film travolto dai David racconta un Veneto malinconico e vite sgangherate. Un affresco ben diretto, ma che non rende giustizia a una terra piena anche di storia e piccole patrie.

Ripensandoci, aveva proprio ragione Sergio Castellitto. I David di Donatello? «Da demolire», aveva detto, testuale, con proverbiale schiettezza. Non tanto e non solo per i comizietti, come ha giustamente notato Francesco Borgonovo su queste pagine, che hanno contrappuntato l’estenuante serata condotta da un incontenibile Flavio Insinna.

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