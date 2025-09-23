Alessandro Rico
2025-09-23

Ai funerali c’era la gente perbene per cui fare politica è un atto di fede

Erika Kirk, vedova di Charlie, durante il discorso alle esequie del marito a Phoenix (Ansa)
L’America raccolta a Phoenix era pervasa da un fervore spirituale nel quale religione, vita privata e impegno civico non sono separabili. È una coerenza che ha reso gli evangelici come Kirk più attrattivi dei cattolici.
L’onda conservatrice avanza con Charlie. C’è un’armata di eredi tra i giovani Maga

Dall'alto a sinistra in senso orario: Mikey Mccoy, Laura Loomer, Candace Owens e Brett Cooper
  • Sono tanti i volti in grado di raccogliere il testimone dell’attivista. Tra questi Mikey McCoy, che alle esequie ha citato Kierkegaard.
  • Polemiche per il discorso di Trump ai funerali di Kirk. Però il tycoon ha anche detto che la vedova potrebbe indurlo a cambiare.

«Stato di Palestina? No, finché c’è Hamas»

Emmanuel Macron all'assemblea generale dell'Onu (Ansa)
  • Italia fuori dal coro all’Assemblea generale dell’Onu dove 150 Paesi sono pronti al riconoscimento per sfidare Netanyahu. Tajani: «È un obiettivo ma ora non ci sono le condizioni». Gli Stati Uniti: «Serve una diplomazia seria, non atti simbolici».
  • L’esercito di Bibi avanza, gli islamisti vogliono la mediazione dell’alleato americano.

Scissione islamisti-Lgbt sulla Flotilla

(Ansa)
Il coordinatore Boujemaa lascia la missione per la presenza di militanti «queer»: «Violano i valori della società. L’organizzazione ci ha mentito sulla loro identità».
Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 settembre con Carlo Cambi

