Nino Sunseri
2026-01-24

Elkann l’Africano porta l’auto a Rabat. Tronchetti firma il divorzio dai cinesi

John Elkann e Marco Tronchetti Provera (Ansa)
La nuova geografia industriale di Stellantis parla arabo e francese. Il gruppo invia lettere ai suoi fornitori: «Investite in Marocco, costa meno». Ci sono numerosi vantaggi in fiscalità, terreni e manodopera.

C’era una volta l’Avvocato che guardava all’America pur restando comuque ancorato all’Italia. Oggi, nell’epopea mutevole della dinastia torinese, siamo all’era di John l’Africano. Non è un soprannome esotico, ma una constatazione: John Elkann ha deciso che il futuro di Stellantis - e soprattutto dei margini - parla arabo e francese.

stellantis marocco
«Mercosur che caos. La Von der Leyen umilia la democrazia per aiutare Berlino»

«Mercosur che caos. La Von der Leyen umilia la democrazia per aiutare Berlino»
Luigi Scordamaglia (Imagoeconomica)
L’ad di Filiera Italia: «L’applicazione provvisoria creerebbe una frattura gravissima. Senza agricoltura non c’è sicurezza».

Chissà se Ursula von der Leyen ha mai sfogliato il «libro soci» di Filiera Italia: si renderebbe conto che è una sorta di collezione del meglio del meglio d’Europa per la qualità agroalimentare e per i prodotti agricoli italiani che sostanziano la migliore e più produttiva agricoltura europea: un ettaro in Italia produce 3.500 euro di valore aggiunto, il doppio di un ettaro francese e quasi due terzi in più che in Germania. C’è di che spendersi molto per difenderla. Appena avuto sentore di un aggiramento del voto dell’Eurocamera sul Mercosur i trattori si sono rimessi in moto.

mercosur
«Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»

«Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»
Jared Isaacman, Administrator della Nasa (Ansa)
Il numero uno dell’Agenzia spaziale Jared Isaacman : «Sul nostro satellite servirà una presenza stabile. Così rafforzeremo la leadership Usa».

«Gli americani sono esploratori, costruttori, innovatori, imprenditori e pionieri. Lo spirito della frontiera è scritto nei nostri cuori», dichiarò Donald Trump durante il discorso del suo secondo insediamento alla Casa Bianca. In quell’occasione, il presidente sostenne anche che gli americani avevano «lanciato l’umanità verso il cielo». Del resto, l’attuale inquilino della Casa Bianca non ha mai nascosto di considerare lo Spazio come un settore strategico sia in termini geopolitici che economici. È con questa convinzione che, a dicembre, ha firmato un ordine esecutivo in cui ha stabilito come priorità quella di «riportare gli americani sulla Luna entro il 2028».

nasa luna
Gli diamo 1.000 miliardi e Zelensky ci sputa in faccia

Gli diamo 1.000 miliardi e Zelensky ci sputa in faccia
Volodymyr Zelensky a Davos (Ansa)
Il leader ucraino fa la morale a Bruxelles da cui ha già ricevuto 200 miliardi nella guerra contro Mosca. E per ricostruire il Paese ne serviranno altri 800. Italia rovinata da sanzioni, caro bolletta e inflazione.

Riassunto delle puntate precedenti. Qualche mese fa Trump prende a sberle Zelensky. L’Unione europea corre in soccorso del leader ucraino che, rinfrancato della solidarietà di Bruxelles, ringrazia sentitamente prendendo a sberle pure lui l’Unione europea, ieri, dal palco di Davos. Il tutto dopo che Trump ha ripetutamente preso a schiaffi alcuni Paesi europei. I quali avevano avuto il barbaro coraggio di organizzare una fantozziana gita in Groenlandia con una trentina di uomini in divisa. Per una non meglio precisata esercitazione militare. Che a Trump non è affatto piaciuta.

zelensky europa

Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27: «Nel cuore di Parma, nel nome di Giuseppe Verdi»

Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27: «Nel cuore di Parma, nel nome di Giuseppe Verdi»play icon

La storica «società» di appassionati di Verdi che conserva la memoria del «Cigno di Busseto» nel racconto del suo presidente. I riti, i ritrovi, la promozione dell'opera nelle scuole e le visite nel «covo» verdiano dei più grandi musicisti del mondo.

carlo melato non sparate sul pianista
