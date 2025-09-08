Roberto Faben
2025-09-08

«In Polonia mi accostavano a Wojtyla»

Drupi (Getty Images)
Il cantante Drupi: «Un giornale nazionale scrisse che il Papa, Walesa e io avevamo liberato il Paese. Non ho tradito gli amici dell’adolescenza e nemmeno il grande amore per la pesca. A ottobre esce il mio primo film da attore».
drupi​

Tutti pazzi per i mirtilli, le perline blu (ma non solo) dal bosco al supermercato

iStock
Chi fa la spesa ne trova sempre di più, anche se spesso importati dall’estero. Esistono (pure in Italia) quelli bianchi, mentre i rossi vengono dall’America.
mirtilli

Greta, la falsa ribelle che fa godere le élite

Greta Thunberg (Ansa)
L’attivista svedese è l’ultima incarnazione di una figura creata nel ’68: l’anticonformista di facciata. Se i potenti della Terra la omaggiano è solo per le teorie di cui si fa ventriloqua, che mirano a distruggere il tradizionale modo di vivere dei popoli.
greta thunberg

Dimmi La Verità | Generale Santomartino: «Attentato a Gerusalemme, succede in Medio Oriente?»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 settembre 2025. Il generale Giuseppe Santomartino ci parla dell'attentato avvenuto a Gerusalemme: «Che cosa sta succedendo in Medio Oriente? Il ruolo di Hamas e la questione Cisgiordania».

carlo tarallo dimmi la verità podcast

VOTAntonio | Fico&Tridico, la carica dei turboassistenzialisti

content.jwplatform.com

I candidati M5s in Campania e Calabria riesumano il reddito di cittadinanza

redazione digitale
